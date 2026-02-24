La Fundació Alícia, galardonada por su medicina culinaria (y otras noticias gastro con premio)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

La Fundació Alícia, galardonada por su medicina culinaria

El Centre Català de la Nutrició del Institut d'Estudis Catalans (CCNIEC) ha otorgado a la Fundación Alícia el XIV Premio CCNIEC Anna Tresserra a la mejor iniciativa en el campo de la mejora de la alimentación de la población a través de su medicina culinaria. Se trata de un enfoque basado en la evidencia científica que integra nutrición, práctica clínica y habilidades culinarias que facilita que las personas aprendan qué comer, cómo cocinar, planificar, comprar y tomar decisiones saludables en un escenario en el que las enfermedades crónicas no transmisibles -como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, la obesidad o varios tipos de cáncer- concentran la mayor parte de la mortalidad.

La Fundació Alícia es pionera en este campo en nuestro país y un referente internacional que ha trabajado ya más de 60 patologías y condicionantes de salud distintas desde la cocina y el rigor científico a través de iniciativas como la plataforma Oncoalicia, que ofrece información basada en evidencia científica sobre qué comer según el tratamiento oncológico; los programas de educación alimentaria para personas con diabetes con herramientas digitales que trasladan las recomendaciones a la cocina del día a día; los proyectos sobre disfagia y problemas de deglución...

Javier Suqué, dueño de Celler Perelada, y su enólogo, Delfí Sanahuja, en una imagen de archivo. / Cedida a l'ACN pel grup Perelada / ACN

El catalán Delfí Sanahuja, entre los 100 mejores enólogos del mundo

El catalán Delfí Sahahuja, director técnico y enólogo jefe del Grupo Perelada & Chivite, ha sido incluido en la edición 2026 de The Master Winemaker Top 100, guía anual elaborada por la publicación 'The Drinks Business'. El burgalés David González (director técnico y enólogo de Bodegas Chivite, Viña Salceda y Gran Feudo), es el otro 'crack' español que debuta en la prestigiosa lista. Para entrar en ella, sus vinos deben lograr al menos una medalla en alguno de los 20 concursos internacionales de The Global Wine Masters, en los que se catan a ciegas unas 3.000 muestras procedentes de las principales regiones vitivinícolas de todo el mundo. Solo aquellos enólogos cuyos vinos hayan conseguido al menos una Master Medal acceden al 'ranking' de los 100 mejores.

Sanahuja y González se han coronado gracias a Aires de Garbet 2021 (Garnacha Global Masters) y Finca Garbet 2021 (Syrah Global Masters), ambos de Celler Perelada (DO Empordà), y Las Fincas 2024 (The Drinks Business Autumn Tasting), de Chivite (DO Navarra), respectivamente, que lograron sendas medallas. Además, Aires de Garbet 2021 ha sido reconocido como Grand Master, una distinción especial que señala el vino más excelente de toda la competición.

Premio para Self, el primer restaurante robotizado con inteligencia artificial del mundo

HIP 2026, la mayor feria en Europa de soluciones para la hostelería, ha servido de escenario para la entrega de los Horeca New Business Models Awards, los 'oscar' del sector. Divididos en seis categorías, los galardones distinguen a las empresas y profesionales que sobresalen en nuevos conceptos de negocio, digitalización, mejora de los procesos, gestión de equipos, experiencia de cliente y reducción del impacto medioambiental. Se presentaron a ellos más de 300 candidaturas, reflejando el dinamismo de esta nueva hostelería más eficiente, experiencial, tecnológica y centrada en la administración del negocio y de las plantillas. Destaca el premio a la innovación tecnológica, que ha recaído en Self, el primer restaurante robotizado con inteligencia artificial del mundo, ubicado en el aeropuerto de Barcelona.