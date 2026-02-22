"De los mejores que he probado ": el restaurante de Girona aclamado por sus arroces

Octopus Restaurant se ha consolidado como uno de los mejores locales gastronómicos de Girona. Su propuesta se basa en ofrecer el mejor pescado y marisco de la provincia, al gusto del cliente, y de una forma que les diferencia del resto de la competencia.

Los tiempos de este icónico restaurante, que ya tienen dos locales en Girona, les sitúan por encima de las otras propuestas de la ciudad. Los comensales reciben una copa de cava solo al entrar y después acuden a una parte del restaurante llamada 'La parada', que es una especie de barra como la de los mercados, para que cada cliente escoja el pescado fresco que quiere consumir y puede elegir también cómo quiere que lo cocinen: frito, al vapor, a la brasa...

El pulpo es el plato estrella

"Hacía tiempo que no probaba un arroz negro tan bueno", escribe un cliente en una reseña en Tripadvisor. Sin duda, los arroces y las paellas son uno de los alicientes de este restaurante, pero siempre por detrás de su plato estrella. "Restaurante original dónde eliges tú mismo los entrantes en una paradita de pescado fresco y que te hacen al momento, el arroz estupendo y probablemente hagan el mejor pulpo de Girona", añade otro.

"El arroz estaba al punto y se notaba el sabor a bacalao, el sofrito de la paella estaba perfecto, uno de los mejores arroces que he probado en los restaurantes de Girona sin duda", reconoce otro comensal. Probamos varias cosas...las croquetas, el pulpo a la brasa, arroz negro, etc. Cada cosa mejor que la otra. Un lugar al que pienso volver y al que todos deberían ir", recoge otra reseña.

El Octopus ofrece excelencia en todos sus movimientos y priorizando el trato al cliente. "Nos atendieron muy bien, agradables, simpáticos, da gusto ir a un lugar así, la comida de 10 un pulpo buenísimo tanto 'a feria' como a brasa y luego probamos arroces diferentes, uno seco y otro caldoso a cuál mejor, restaurante muy recomendable para comer buen pescado y marisco", explica otra clienta.

"¿Quieres probar un pulpo a la brasa que se deshace en la boca? ¿Probar distintos arroces? ¿Escoger la tapa de mariscos con la cantidad que desees? !Pues es aquí! Las raciones de arroces son individuales, lo que te permite probar distintos arroces y fideuás. Mis hijos, enamorados del restaurante. Si volvemos a Girona, volveremos seguro", confiesa otro de los clientes del Octopus.

"Te sientas y va llegando la comida, todo excepcional, dudas de si lo frito está frito porque la harina es finísima, las vieiras son una delicia, el pulpo a la brasa excepcional y cuando te pides la paella de pescado y marisco...pues decides repetir porque es deliciosa también. No fallan", asegura una comensal. "La amabilidad de la 'maitre' está a la altura de la excelencia de las paellas, fideuás y arroces negros que preparan por riguroso encargo", refiere otra.

Horarios y precios

Puedes encontrar estas conocidos arroces de Girona en cualquiera de sus dos locales. El más aclamado es el de Carrer Migdia número 24, pero también poseen un segundo local en Plaça Pompeu Fabra número 13. Sus paellas rondan entre los 15 y los 25 euros por persona y su menú diario está por debajo de los 18 euros.

El horario de Octopus Migdia es de martes a sábado, de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas (domingo, solo comidas). Y el de Octopus Pompeu Fabra de lunes a domingo, de 13.00 a 16.30 y de 20.00 a 23.00 horas.