Mas Claperol: la cuna del primer queso ecológico de España

El primer queso ecológico de toda España tiene su origen en el pequeño pueblo gerundense de Sant Feliu de Pallerols. Creado por Emili Domènech, originario de Barcelona pero enamorado del paisaje de las comarcas gerundenses y de su ganadería y agricultura, llegó al negocio familiar, Mas Claperol, en 1982. Más de cuarenta años después, son sus dos hijos, Oriol y Jordi, quienes continúan dando salida a más de diez productos entre quesos, yogures, requesón y leche.

Los hermanos llevan a cabo la producción en un obrador en Olot, donde trabajan “diez horas diarias” de lunes a viernes, además de dedicar los fines de semana a preparar pedidos. “Tenemos estipulados diferentes días de producción: un día hacemos más productos con leche de cabra, otro de oveja, vaca o postres”, explica Oriol Domènech. La gama que ofrecen es amplia con el objetivo de adaptarse a todo tipo de paladares; así, en su página web se pueden encontrar a la venta desde yogures naturales y suizos de limón y fresa, hasta cremas de chocolate, requesón y leche.

Alguno de los productos de Mas Claperol. / ANIOL RESCLOSA

Entremedio, los hermanos Domènech también producen una selección de quesos con identidad propia, como el Rocanegra, queso de cabra en honor a uno de los volcanes de la Garrotxa, o el Coronat, un brie de vaca creado durante el confinamiento: “Muchos ganaderos tenían que tirar su leche durante la Covid, pero nosotros se la compramos para hacer este queso”.

Mientras algunos quesos transmiten innovación, como el Floral, madurado de leche de oveja hecho con orégano y miel con el objetivo de “encontrar el equilibrio entre el dulzor de la miel y el salado del queso”, otros buscan volver al origen de todo: el Garrotxa es un queso originario de la comarca y recuperado por los hermanos, siguiendo la tradición de elaboración tradicional. Mas Claperol es el único negocio de la comarca que produce este queso, reconocido con la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Detalle del queso Rocanegra, homenaje a uno de los volcanes de la Garrotxa. / ANIOL RESCLOSA

Volver a los orígenes

La producción con leche ecológica ha sido una de las formas de trabajar que los hermanos adoptaron de su padre, quien comenzó en Mas Claperol en 1982 con 60 cabras, rebaño que creció hasta alcanzar las 125 cabezas. Unos años después, en 1988, nacerían los gemelos Oriol y Jordi, acontecimiento que coincidiría con una nueva etapa del negocio familiar. “Se vendieron las cabras. Se escapaban mucho, y pusieron vacas, que eran más tranquilas”, explica Oriol entre risas, añadiendo que desde muy pequeños ayudaron a sus padres en tareas de la granja: “Nuestro padre nos llevaba a pastar”. La creación del primer queso ecológico de toda España llegaría en 1995, impulsando la aparición de Mas Claperol en los medios de comunicación. Una presencia que también se potenció gracias al programa de apadrinamiento de vacas con el que contaba el mas, y que le valió la visita de celebridades como la cantante Chenoa.

Mientras Emili gestionaba el negocio, los gemelos estudiaron para trabajar como mecánicos. Sin embargo, “cuando nuestro padre se hizo mayor, decidimos ayudarlo. Nos daba pena que el negocio se perdiera”. Desde entonces, han mantenido viva la labor de su padre con algunos cambios, como trasladar el obrador de Sant Feliu de Pallerols a Olot, y dejar de tener ganado: “No encontramos a la persona ideal para hacerse cargo, y nosotros tampoco podíamos porque estábamos ocupados con la producción y los pedidos”.

Noticias relacionadas

Producción en el obrador de Mas Claperol, en Olot. / ANIOL RESCLOSA

En la actualidad, los hermanos están centrados en seguir creando productos de manera medida, inspirados a veces por ideas de los propios clientes. Por ejemplo, Oriol recuerda la propuesta del chef Paco Pérez, del restaurante Miramar de Llançà (dos estrellas Michelin), de elaborar “un queso con algas”. Paralelamente, también están trabajando para recuperar el ganado propio - ahora mismo compran la leche ecológica a ganaderos de la zona - , paso que les permitiría reconectar con los orígenes de Mas Claperol: "Tenemos un proyecto y volvemos a buscar a alguien que nos ayude".