El festival de la barbacoa What the Foc! (y otros buenos planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

'Calçots' a la brasa en una edición anterior del festival de la barbacoa What the Foc!. / Mireia Rodríguez

What the Foc! (L'Hospitalet de Llobregat, 21 y 22 de febrero)

What the Foc! es un festival abierto a todos los públicos (con entrada gratuita y 'pet friendly') cuyo eje central es la experiencia alrededor de la brasa: cocina en vivo, juegos y música para disfrutar en el parque de la Gran Via de L'Hospitalet de 11.00 a 20.00 horas. Allí hay propuestas gastronómicas de Bakkiu, Porco Preto, Casa Xica, Warike Project, Delicatessen Argentina, Asados Events y Nonnarella. Los precios de sus platos oscilan entre 8 y 12 €. En la Zona Calçotada, gestionada por Garbanzo Negro, los asistentes podrán reservar mesas grandes para grupos (de 5 a 10 personas por mesa); cuestan 145 € e incluye 60 'calçots', salsa romesco ilimitada, dos porrones de vino y agua. Durante todo el fin de semana, habrá música de 'djs' y juegos tradicionales al aire libre -petanca, dominó, bolos finlandeses o 'gabaky', entre otros-.

Una edición anterior del concurso de cata por parejas de Vila Viniteca en la Casa Llotja de Mar. / ARDUINO VANNUCCHI

Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas (Barcelona, 22 de febrero)

El Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas reúne este domingo a las 10.30 horas en la Casa Llotja de Mar a 125 parejas que disputarán una fase clasificatoria en la que tendrán que probar a ciegas siete vinos y acertar el país, la zona de origen, la denominación de origen, la variedad de uva, la añada, el elaborador y la marca. Las 10 mejores pasarán a la final a las 16.15 horas, momento en que se enfrentarán al mismo reto con otros siete vinos. Hay 50.000 euros en juego: 35.000 para el dúo ganador, 10.000 para el segundo y 5.000 para el tercero. En paralelo, las salas de La Llotja acogerán una feria degustación con más de 30 bodegas (de 11.00 a 18.00 horas) y un bufet de quesos de Ardai (de 15.00 a 16.30 horas) abiertos al público.

Ñoquis de patata con carbonara de judías verdes y queso crujiente que se cocinará en el 'market' de Virens. / El Periódico

'Market' de Virens (Barcelona, 22 de febrero)

El restaurante Virens (Hotel Almanac) se transforma en un original 'market' que expondrá productos locales ecológicos (alcachofas, judías verdes, puerros, berenjenas...). Los comensales podrán escoger sus favoritos para que los cocineros los conviertan en platos donde el ingrediente elegido será el protagonista. De esta forma, se podrá crear un menú a medida de cada cliente (que si se queda con ganas de más podrá completar con las propuestas de la carta). Así por ejemplo, si escoges unas judías verdes, te preparán unos ñoquis de patata con carbonara de judías verdes y queso crujiente. Los platos costarán entre 8 y 13 euros. A partir de marzo, esta iniciativa se celebrará el tercer domingo de cada mes.