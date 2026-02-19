Dos cafeterías españolas, entre las 20 mejores del mundo (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Dos cafeterías españolas, entre las 20 mejores del mundo

La segunda edición de The World's 100 Best Coffee Shops, que reconoce la excelencia de las cafeterías de especialidad, ha situado dos establecimientos españoles entre los 20 mejores del mundo. Se trata de Nomad Frutas Selectas (Barcelona) y Hola Coffee Lagasca (Madrid); la catalana (en la calle de Pujades, 95) ha alcanzado el 16º lugar mientras que la capitalina (Lagasca, 42) ha sido 19ª. En el primer puesto está Onyx Coffee Lab, en Arkansas (EEUU), seguida de Tim Wendelboe (Oslo) y Alquimia Coffee (Santa Ana, El Salvador), que completa el podio. Entre los 100 primeros hay otros dos españoles: D·Origen Coffee Roasters (Casp, 48), en la planta baja de la Casa Calvet (Barcelona) es 83º, y Kima Coffee (Carretería, 67, Málaga), 93º.

Nomad Frutas Selectas es un proyecto de Jordi Mestre, fundador de Nomad Coffee, que ha sirve café de gran calidad, tostado por su equipo y complementado con un menú a base de platos frescos en un espacio cálido y cómodo. Hola Coffee Lagasca es un negocio de Pablo Caballero y Nolo Botana, que tuestan el grano para ofrecer cafés de filtro y bebidas de autor en dos espacios minimalistas y coloridos; también divulgan la cultura cafetera a través de su academia y un podcast.

Las berenjenas en tempura con hilo de miel del Menú Jove 2026 del restaurante La Venta. / El Periódico

La Venta lanza un menú para jóvenes cuyo precio es la edad del cliente

La Venta presenta el Menú Jove 2026, pensado para acercar la cocina de raíz catalana del restaurante a una nueva generación de comensales: el precio del menú es la edad del cliente (entre los 20 y los 39 años). La propuesta incluye un picoteo inicial con croquetas de jamón ibérico de bellota y de pollo asado, berenjena en tempura con miel y lacón cortado fino con pimentón de La Vera acompañado con 'pa amb tomàquet'.

Como plato principal, se puede escoger entre bacalao de Islandia con cremoso de remolacha y almendras, y muslo de pollo deshuesado marinado con tomillo y romero, servido con puré de apionabo. De postre, un clásico, la tostada de Santa Teresa. Este menú, que se sirve en una mesa comunitaria sin asientos asignados, está disponible de lunes a viernes al mediodía y de lunes a sábado por la noche. Requiere reserva previa.

El flan al caramelo del menú inspirado en la serie 'Cuéntame cómo pasó' del restaurante Hostería del Estudiante del Parador de Turismo de Alcalá de Henares. / El Periódico

Un menú inspirado en la serie 'Cuéntame cómo pasó'

El restaurante Hostería del Estudiante del Parador de Turismo de Alcalá de Henares ha puesto en marcha 'La mesa de los Alcántara. Aromas y recuerdos de los años 60 y 70', con el que rinde homenaje gastronómico a la serie 'Cuéntame cómo pasó' mediante la recuperación de platos icónicos de aquellas dos décadas. Todos ellos, servidos en vajilla Duralex: los aperitivos (huevos rellenos de atún y tomate con salsa rosa, ensaladilla rusa sobre 'chip' de patata, croquetas de cocido y soldaditos de Pavía), el entrante a escoger (patatas a la importancia con berberechos o pimientos rellenos de carne), el principal (escalopines a la madrileña o merluza en salsa de almendras y azafrán) y los postres (arroz con leche y canela, natillas con galleta, leche frita o flan al caramelo). Además, todos los domingos la paella será el plato sugerencia en la carta. El menú cuesta 48 euros sin bebidas.

La iniciativa se enmarca en la nueva ruta turística y cultural creada por el ayuntamiento alcalaíno con motivo del 25º aniversario de la emisión del primer capítulo de la serie, rodada en gran parte en la ciudad complutense, con el fin de poner en valor las localizaciones reales de la mítica producción televisiva. Precisamenet tanto el restaurante como el parador fueron muchas veces escenario de rodaje y lugar de maquillaje, repaso de guiones y comidas compartidas por actores, guionistas y directores.