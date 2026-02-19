Estos son los mejores restaurantes con parrilla de Barcelona

Carnes, pescados, verduras, hortalizas... ¿Qué producto no funciona al calor de unas brasas? El fuego es una técnica culinaria ancestral pero complicada: "Ser parrillero no es lo mismo que ser cocinero, se trabaja a partir de la intuición, de la experiencia", avisa Iñaki López de Viñaspre, de Grupo Sagardi. Por eso no es fácil encontrar establecimientos que dominen el arte de la llama en esta época de cocinas de inducción, cocciones al vacío, microondas, hornos, robots y otros mil y un inventos más.

Por si fuera poco, no es una manera cómoda de trabajar por el insufrible calor con el que hay que batallar: más de 200 grados alcanzan las brasas. Pero el resultado es un sabor, más auténtico, directo, casi telúrico, de lo que pasa por el fuego.

Tendrás donde elegir: desde restaurantes que solo cocinan a la parrilla hasta locales que solo asan pescados (aunque la carne sigue siendo la reina). nos arrimamos a las mejores brasas de la ciudad.

¡Barcelona está que arde!

La lubina a la brasa de Casa Fiero. / Manu Mitru

Casa Fiero

Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Así es Casa Fiero.

Alkimia

El 'suquet' de cigalas con romesco del restaurante Alkimia. / Ferran Sendra

Jordi Vilà tiene una brasa en la que prepara carnes ecológicas, verduras, hortalizas, setas, pescados… Una herramienta más para su propuesta gastronómica, que aborda la cocina catalana desde una perspectiva renovadora. Así es Alkimia.

Erre Barcelona

Íñigo Urrechu, con varios de los platos del asador Erre Barcelona. / El Periódico

El flamante restaurante del Hotel Torre Melina Gran Meliá que dirige Íñigo Urrechu ofrece buen producto y buen manejo de las brasas. Esta es la crónica de nuestra visita a Erre Barcelona.

La Font del Gat

Espetos de carnes a la parrilla en La Font del Gat. / El Periódico

El espacio de Montjuïc, resucitado de la mano de Grup Confiteria, se reivindica como merendero del siglo XXI. Esto es lo que se come en La Font del Gat.

Mama Gorda

Diego y Marcos Amico observan cómo Simone Nizi sostiene un plato con la cabeza, en la puerta del restaurante Mama Gorda. / El Periódico

Los hermanos argentinos Marcos, Leo y Diego Amico y el italiano Simone Nizi elaboran platos potentes y rompedores, muchos de ellos pasados por la brasa. Esta es la cocina 'free style' que puedes probar en Mama Gorda.

Carlota Akaneya

Cortes de carne de vacuno de Ito Ranch en Carlota Akaneya. / Ferran Nadeu

Ignasi Elías y Chiho Murata han conseguido importar lo imposible de Japón: los cotizados cortes de vacuno de Ito Ranch, de Matsusaka, y el famoso Crown Melon. Los puedes probar en Carlota Akaneya.

Ah-Un

Varios cortes de carne en la 'yakiniku', la barbacoa japonesa del restaurante Ah-Un. / El Periódico

Este restaurante viene a recordarnos, por ejemplo, que en Japón les gusta la barbacoa tanto como a nosotros. 'Yakiniku', se llama, y puede ser de gas o de carbón (en este caso se llama 'robata'). Y qué se come allí. Pues lo que te pones en el 'yakiniku'. Y eso te lo contamos en la crónica de nuestra visita a Ah-Un.

Can Xurrades

Rafa Martínez se ha especializado en chuletón de buey de raza sayaguesa, descendiente del 'bos taurus ibericus', animal tremendo inmortalizado en las cuevas prehistóricas. Y también es un 'crack' trabajando el buey de León, la vaca de Ávila, lecheras ente 8 y 12 años; y la ternera de Galicia de unos 10 meses. Además, maneja con maestría la brasa de encina. Aquí te explicamos por qué es tan apreciado entre los amantes de la carne Can Xurrades.

Lomo Alto

Si lo que quieres son carnes maduradas más allá de lo que puedes imaginar, este es tu sitio. Piezas que llevan esperando a que las comas días, semanas, meses... Esto es lo que ofrecen en Lomo Alto.

Ikoya

La versión del 'sukiyaki' con wagyu a la brasa de Ikoya. / Manu Mitru

Ikoya (avenida de Cambó, 23) nace de la unión de Hideki Matsuhita (Koy Shunka, una estrella Michelin) e Iñaki López de Viñaspre (Grup Sagardi). En la enorme barra que rodea la cocina o en las mesas de más allá puedes probar un producto excelso pasado por la 'robata', la parrilla de carbón nipona, como el 'tataki' de salmonete con salsa 'ponzu' y el 'wagyu' japonés con 'sukiyaki' mientras vas pimplando cualquiera de sus 50 sakes, un catálogo único en la ciudad. Aquí te lo contamos todo sobre Ikoya.

Mr. Porter

El restaurante del Hotel Sir Victor, al que encontramos a Dani Alves tras salir del juzgado, es un 'steak house' con una elegancia informal donde sirven platos sofisticados y picantes de fusión internacional. Aquí te contamos cómo es Mr. Porter.

Tramendu

El horno con la brasa a punto en Tramendu, en La Bordeta. / Zowy Voeten

Jordi Marzo ha abierto tres establecimientos singulares en la parte del distrito de Sants que toca con L’Hospitalet bajo el nombre genérico de Tramendu: entre los dos más alejados solo hay 250 metros. Te contamos todo sobre Tramendu.

Nueve Reinas

Un restaurante argentino de campanillas debe tener buenas carnes y buena parrilla. Es el caso de Nueve Reinas (València, 267), donde sirven todo tipo de carnes del país sudamericano a la parrilla con diferentes cortes (vacío, entraña, entrecot, costillar, solomillo, bife, picaña…) y de otras razas del mundo (angus de Aberdeen irlandesa, black angus de Nebraska, black angus de Australia y sí, también 'wagyu'). Muchos futbolistas del Barça y el Espanyol comen o cenan allí.

Estimar

Chipironcitos a la gota negra del restaurante Estimar. / FERRAN SENDRA

Rafa Zafra es un especialista de los pescados que se ha ganado un prestigio y una legión de seguidores que disfrutan de lo que hace en su parrilla. Cigalas, gambas, lenguado, lubina, rape... Así de bien se come en Estimar.

Sagardi

Chuletón con sal sobre una parrilla inclinada y con varillas de Sagardi. / Elisenda Pons

Parrilla inclinada y con varillas para que el goteo grasiento resbale y no se acumule, carbón de quebracho, chuletón atemperado de unos 4 o 5 centímetros, 8 o 10 minutos por cara sobre la brasa... Y ahí está uno de los mejores cortes de la ciudad. Tan simple y a la vez tan complicado. Lo preparan en Sagardi (¡y ojito con sus piquillos!).

Dos Palillos

El calamar negro de Dos Palillos. / Laura Guerrero

El restaurante de Albert Raurich y Tamae Imachi ha cumplido 15 años. Es una barra que inició un modelo altamente copiado de proximidad y libertad creativa. Para celebrar el aniversario repasan una selección de platos de los que damos cuenta en esta crónica de Dos Palillos.

Igueldo

En el elegante y moderno restaurante vasco Igueldo (Rosselló, 186), en el centro del Eixample, las carnes pasan por la brasa de encina: desde el chuletón de Oyarzun y el solomillo con foie hasta la paletilla de cabrito, el cochinillo confitado y 'farcellet' de rabo de buey al vino tinto. Bravo por Igueldo.

La Mundana

Patatas bravas de La Mundana. / Jordi Cotrina

"Nos apasiona el humo pero no lo vendemos". Así se explican Alain Guiard y Marc Martin, chefs responsables de esta taberna de la calle de Vallespir, 93. Platillos de todo el mundo para compartir, comenzando por la gastronomía catalana, pasando por la francesa y acabando por la asiática. Mucho ambiente y mucha comida de la buena. Así es La Mundana.

Bodega Bonay

La 'tatin' de alcachofas de la Bodega Bonay. / Manu Mitru

El cocinero Giacomo Hassan y el sumiller David Amat llenan el restaurante del Hotel Casa Bonay con platos con humo y vinos con nervio. Puedes contrar aquí toda la información sobre Bodega Bonay.

Fat Veggies

Raíz, tallos, hojas de remolacha y queso 'labneh'. / Laura Guerrero

Aquí viesten los vegetales con humo y llamas. Juan Martini complementa la oferta de su restaurante de carnes, Fat Barbies, con unas parrillas en las que saca chispas a las hortalizas. Esta es la crónica de Pau Arenós de su visita a Fat Veggies.

Can Culleres

El 'suquet' con albóndigas de gambas y rape de Can Culleres. / Ferran Nadeu

Arenós tiitulaba su crónica así: 'El crol de la albóndiga en el 'suquet'. Un buen resumen para explicar que el cocinero Jordi Asensio defiende la cuchara, el plato hondo, el humo, la suculencia y el pasado industrial del barrio de Poblenou en Can Culleres.

Fonda Pepa

El plato de 'capipota' con vieira y bullabesa de Fonda Pepa. / Ricard Cugat

Este restaurante hace elogio de la comida 'duralex'. Pedro Baño y Paco Benítez reviven los sabores antiguos con una mirada nueva en otro estreno imprescindible en el latoso 2020. Aquí tienes los detalles de Fonda Pepa.

Taberna Noroeste

La bomba de cocido de Taberna Noroeste. / Jordi Cotrina.

Explicó tras su visita Pau Arenós que, en este establecimiento, "la bomba de cocido, ¡es la bomba!". Pero no es el único plato memorable. Javier San Vicente y David López unen el norte y el oeste y consiguen una cocina calórica que engancha, reconforta y fluye. Bienvenidos a Taberna Noroeste.

Besta

La 'filloa' de algas con 'civet' de jabalí y encurtidos. / Xavier González

Dos cocineros, dos mares y una cocina bestia. Manu Núñez y Carles Ramon se asocian para unir el Atlántico y el Mediterráneo y apartarse de la rigidez de la carta en favor de lo espontáneo. Así es Besta.

Cadaqués

El arroz de conejo y caracoles del restaurante Cadaqués. / Joan Cortadellas

Ya lo avanzaba Pau Arenós en el titular de su crónica: 'Arroz, conejo, caracoles y leña, ¿para qué más?'. En este establecimiento preparan los arroces con troncos de naranjo, un combustible cada día menos presente en la restauración, imposible de encontrar en Barcelona. Esta es la crónica de Cadaqués.

Suru Bar

El equipo de Suru Bar: Carles Puig, Gemma López, Carles Morote y Sergi Puig. / Ricard Cugat

Sala, cocina y vinos: tres amigos con experiencia en restaurantes y tres ocupaciones en torno a la parrilla, las brochetas y el pollastre (pero no solo) en un buen restaurante llamado Suru Bar.

Margarit

La pita rellena de quesos de Margarit. / Manu Mitru

El cocinero Stefanos Balis mezcla la cocina griega con otros Mediterráneos en compañía del valenciano Jordi Fenoll y el resultado es altamente estimulante. Así de bien se come en Margarit.

Brabo

Varias de las creaciones del menú degustación de Brabo. / El Periódico

Rafa Panatieri y Jorge Sastre, dueños de las pizzerías Sartoria Panatieri, vuelven a los orígenes con un restaurante centrado en la parrilla. Ocupa el local donde estuvo Fan Shoronpo, y tras una remodelación profunda ha renacido con gusto, aunque, para enfado de 'instagramers' y alegría de espeleólogos, la luz escasea. En cualquier caso, un bravo merece Brabo.

Molino de Pez

La parrilla de Molino de Pez. / Pau Arenós

Los creadores de Fismuler homenajean al restaurante madrileño La Ancha con un establecimiento de 2 plantas y unos 70 platos. Para simplificarte la carta, con mucha cuchara y mucho sabor, que consiguen con parrilla, horno de leña y baja temperatura, aquí tienes la crónica de Molino de Pez.

Carnal

Una de las piezas de Carnal. / MoneoMoneo

Este ‘steak house’ ubicado en el Eixample cocina a la brasa piezas de todo el mundo maduradas hasta 150 días, la mayoría de vacuno, aunque también trabaja verduras y pescados. La tentación de la carne está en Carnal.

Asado Burgers

Una de las 'burgers' de Asado Barcelona. / El Periódico

Este restaurante ofrece una carta reducida pero convincente de hamburguesas de carne ecológica y platillos cocinados con brasas de madera y carbón. Sota, caballo y rey, sí, pero aquí han sabido convertir estos pocos platos en cartas ganadoras. Clica aquí para saber más de Asado Barcelona.

El Brases

Toni Vilaseca en la barra de El Brases con un plato de albóndigas con sepia. / Òscar Gómez

Este restaurante de El Clot, que también sirve comidas, abre a las nueve de la mañana. A esa hora ya tiene en su vitrina ensaladillas, butifarras, croquetas, quesos en aceite, orejas cocidas y un par de bandejas repletas de enormes albóndigas con salsa. Si quieres saber de qué tipo son, aquí te contamos todo sobre El Brases.

Ètnik

Una chuleta de Ètnik con patatas y pimiento. / Marc Asensio

La carta de Ever Cubilla gira en torno al crudo y al fuego vivo, a los pescados y mariscos y a la carne de vacuno. Así es Ètnik.

Kresala

El rey a la parrilla del restaurante Kresala. / Irene Vilà Capafons

La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros y cinco estaciones independientes en el Balcó Gastronómic. Aquí te contamos todo sobre Kresala.

Leña

Las chuletitas con patatas de Leña Barcelona. / Elisenda Pons

Por fin, Dani García, con 25 restaurantes -y que tuvo tres estrellas-, abre en la ciudad de la que es vecino ocasional, además de devoto culé. Está en la planta baja del Hotel Grand Hyatt (en la 19ª, el peruano Maymanta de Omar Malpartida). El chef describe este espacio decorado con colores que insinúan llamaradas, rojos, amarillos, como «todo lo que sucede alrededor del fuego» con una parrilla vasca, una robata y un horno de carbón. Así hemos comido en Leña.

La Brasa de Pirenaicas

Butifarra blanca y negra y chistorra de La Brasa de Pirenaicas. / Pau Arenós

Este establecimiento responde al éxito de La Fonda de Pirenaicas. Los llenazos de esa novedad del 2024, donde es posible la reserva, han hecho que el restaurador Miguel Puchol, Miki, busque un ‘spin-off’ en la puerta de al lado, donde no existe la posibilidad de que te guarden la plaza. Esto es lo que se come en La Brasa.

Choripa

El choripán de Choripa. / Manu Mitru

Dos cocineros procedentes de restaurantes de cocina creativa (la peruana Lucía Aguilar y el argentino Pablo Lagrange) y un panadero (el también argentino Ricardo Mateo) elaboran la cola, las salsas, el pan y los rellenos de sus "bocatas a la brasa". Puede que vendan el mejor pastrami de Barcelona en Choripa.

Maitea

En la entrada de la taberna Maitea, los hermanos Nico y Andrés Montaner se saludan. / SERGI CONESA

Esta es una taberna vasca de dos hermanos catalanes de madre donostiarra donde ambas patrias se entrelazan. Puedes comer en su sala interior (chistorra, pochas, ajoarriero, tortilla, tarta de queso...) o en su larga barra de pinchos; los días atosigados pueden llegar a servir un millar. Así es Maitea.