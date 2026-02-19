"Las mejores": el bar de Tarragona venerado por sus patatas bravas

La ciudad de Tarragona es conocida sobre todo por el legado histórico procedente de la época romana y por ser un destino vacacional costero reconocido. Además de su popularidad relacionada con las playas y la historia, Tarragona también es célebre por la amplia oferta gastronómica que tiene.

El pescado, los frutos secos y los arroces son algunos de los productos que se cultivan y destacan en la gastronomía de la provincia de Tarragona. En la capital, se pueden encontrar restaurantes que utilizan alimentos frescos de calidad autóctonos para hacer tanto comida tradicional como de vanguardia.

El restaurante especializado en tapas Mercería 34 es un ejemplo perfecto de la mezcla entre gastronomía tradicional, moderna y alimentos locales de calidad. En su carta se puede encontrar un surtido de tapas clásicas y otras más originales. El restaurante define su oferta gastronómica de esta forma: "Nuestros platos son dinámicos y van cambiando con la temporada y con lo que se nos vaya ocurriendo. Nuestro restaurante es desenfadado, fresco, donde poder ir y repetir".

El mejor tapeo

Merceía 34 se encuentra en el centro histórico de la ciudad, cerca de la catedral de Tarragona, en la calle Mercería, de donde toma el nombre. Además, está situado en el número 34 de la citada calle, lo que completa su nomenclatura.

Además de su extensa carta de vinos, cervezas, vermuts y cavas el restaurante también ofrece menús de grupo y una carta exclusivamente compuesta por tapas. Aunque no tienen mucha opción vegetariana, sus platos están repletos de tradición y cocciones a fuego lento. Aun así, este restaurante también destaca por su experimentación, llegando a servir pulpo con 'kimchi' o calamares a la romana fritos en tempura.

Cocer y luego freír

Un plato por el que destaca este restaurante son las clásicas patatas bravas. En este caso, no han querido experimentar y sirven las patatas bravas al estilo tradicional. Su proceso de elaboración consiste en cocer las patatas previamente y luego freírlas antes de servir. Para acompañar las patatas, y para que se puedan considerar bravas, se pueden escoger dos tipos de salsa: la salsa española (la típica) o una espuma de allioli.

De hecho, hay quien las califica como "las mejores bravas que he comido en la vida", dando fe de que están deliciosas.