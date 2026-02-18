Comienza la Cuaresma: aquí están los mejores buñuelos de Barcelona

La Cuaresma marca el inicio de una de las épocas más esperadas por los golosos. Con la vista puesta en la Semana Santa, Barcelona se rinde a una de sus tradiciones más queridas: los buñuelos. De viento, del Empordà, rellenos de crema, chocolate o nata, estos bocados esponjosos vuelven a reinar en los obradores históricos y pastelerías de autor. No hay mejor momento del año para abrazar las tradiciones dulces y dejarse llevar por el aroma de la fritura recién hecha. Porque sí: ha llegado el momento de ponerse las botas. Aquí van los imprescindibles de la temporada. ¿Algún favorito?

Oriol Carrió

Pastelería de referencia cuando se habla de tradiciones dulces, el obrador de Oriol Carrió (Bailén, 216) tampoco defrauda en Cuaresma. Aquí se pueden encontrar buñuelos del Empordà y de viento sin relleno, pero es en los rellenos donde la propuesta se vuelve especialmente tentadora para los más golosos. La variedad es amplia y muy bien ejecutada: de crema quemada, de chocolate, de crema y de pistacho, todos ellos francamente irresistibles.

Pastisseria Mas

Expertos en buñuelos de Cuaresma, su propietario, Òscar Hernández, recuerda que aunque tradicionalmente se consumían entre el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Ramos, “hace tiempo que las pastelerías empezamos a elaborarlos unas semanas antes y alargamos el periodo hasta Semana Santa”. En su obrador (Pi i Margall, 101) los ofrecen de viento -ligeros y hechos con masa 'choux'-, del Empordà, más densos y con un punto anisado, y rellenos de crema, nata, trufa, 'gianduja' o crema de Lotus. Para Hernández, el secreto está claro: buenas fórmulas, materias primas de calidad y una fritura impecable. El resultado, dice, debe ser siempre el mismo: un buñuelo tierno, suave y ligero.

Pastisseria Lis

Con dos establecimientos en la ciudad (Calàbria, 137, y Riera Alta, 19), es una vieja conocida de los golosos gracias a sus célebres chuchos de crema. Esa misma maestría con la crema y la masa frita se traduce en unos buñuelos de viento tiernos, esponjosos y aparentemente ligeros.

Pastisseria Canal

Un clásico indiscutible el de esta pastelería de la calle de Muntaner, 566. Hace más de 50 años que elaboran buñuelos durante la Cuaresma y su éxito sigue intacto: ligeros, delicados y con una fritura impecable. Los que más: de crema.

Escribà

Christian Escribà (Gran Via de les Corts Catalanes, 546) firma algunos de los mejores buñuelos de la ciudad. El secreto está en su crema pastelera, protagonista absoluta de este dulce que roza la excelencia.

Foix de Sarrià

Comprometidos como pocos con la tradición, en esta pastelería histórica de Sarrià (Major de Sarrià, 57) elaboran buñuelos desde antes de que empiece la Cuaresma hasta el final de Semana Santa, siguiendo una receta centenaria.

Forn Roura

Desde 1920, en este establecimiento de la calle de Calaf, 15, elaboran buñuelos con la misma receta y el mismo mimo. De viento, del Empordà, con manzana, chocolate o rellenos de nata, trufa y crema.

Takashi Ochiai

La pastelería japonesa (Urgell, 110) versiona el buñuelo con un sorprendente relleno de ganache untuoso de té 'matcha', además de los clásicos de viento y crema. Tradición reinterpretada con acento nipón. ¡Y qué maravilla!

Farga (paseo de Sant Gervasi, 58)

Especialistas en buñuelos, ofrecen los tradicionales de viento, del Empordà y rellenos de crema, incluso en cajas surtidas para los más devotos. Está en el paseo de Sant Gervasi, 58.

Mauri

Señorial y clásica (Rambla de Catalunya, 102), no falla cuando llega la Cuaresma. Sus buñuelos de viento y del Empordà son un 'must', pero los rellenos de nata despiertan auténtica devoción.

Sacha 1927

Icono de la zona alta (Tenor Viñas, 17), elabora buñuelos de viento -su especialidad- los miércoles y viernes, una cita fija para los fieles del barrio.

Pastisseria Ideal

En Gràcia (Gran de Gràcia, 207), este obrador de los de siempre es conocido por sus chuchos de crema y también por sus buñuelos de viento y del Empordà, fieles a la tradición.

Pastisseria Mas

Fundada en 1972, es un referente en Horta (paseo de Maragall, 66). Artesanos hasta la médula, elaboran buñuelos de viento, de marrasquino y rellenos muy solicitados en el barrio.

Pastisseria Abril

Entrar aquí (Creu Coberta, 17) es viajar en el tiempo. Rótulos 'vintage' y escaparates de otra época para unos buñuelos que son toda una institución, con colas aseguradas en Cuaresma.

Bocí

Este obrador de la Via Augusta, 112 nunca falla. Trabaja a pleno rendimiento en fechas señaladas y, en esta época, los buñuelos de viento y del Empordà son los grandes protagonistas.