¿Qué puedes comer en los nuevos restaurantes de Barcelona que han ganado un Sol Repsol?

La gala de entrega de Soles Guía Repsol 2026 se ha celebrado este lunes en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, en colaboración con la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Tarragona.

El acto, presentado por Lorena Castell y Jorge Ponce, ha reunido a cerca de 150 cocineros y ha contado con la presencia del conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

En esta nueva edición, los Soles Guía Repsol han sumado 83 nuevos establecimientos, en los que degustar cocina regional, menú degustación y platos del día, y que están repartidos por toda España y Andorra: tres de ellos han recibido tres 'soles', 11 con dos y 69 con uno.

Más de 800 restaurantes con 'soles'

Con las nuevas incorporaciones, 808 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol: 46 de ellos tienen tres 'soles', 173 dos 'soles' y 589 un 'sol'. Además, esta edición ha añadido 242 nuevos locales a la guía de 'Recomendados', que ya suman 1.605 restaurantes.

Catalunya es la región que lidera esta prestigiosa lista, siendo la única que supera los 100 comedores, con 122. Le sigue la Comunidad de Madrid con 98, Andalucía con 77, el País Vasco con 75, la Comunitat Valenciana con 68 y Castilla y León, 54.

10 nuevos en Catalunya

En la entrega de distinciones del reconocimiento gastronómico a los restaurantes hay 10 nuevas incorporaciones en Catalunya, de las que cuatro se sitúan en Barcelona y su provincia: Amar, Besta, Eldelmar y Prodigi. Además, cabe destacar el segundo Sol Repsol al restaurante Dos Palillos.

En el resto de Catalunya, hay distinciones en las 4 provincias: 539 Plats Forts (Puigcerdà, Girona); Cervus (Reus, Tarragona); Dvsi (Palamós, Girona); Fontané (Sant Julià de Remis, Girona); Marangels (Sant Gregori, Girona); Quintaforca (Nulles, Tarragona) y Sisè (Lleida).

Soles Repsol en Barcelona

Dos Palillos añade el segundo sol Repsol al reconocimiento de su estrella Michelin en su cocina asiática-española. El chef Albert Raurich y su mujer Tamae Imachi dirigen el restaurante que se sitúa cerca del Macba, en el barrio del Raval. La experiencia se basa en un menú degustación sorpresa inspirado en Japón, China y el sudeste asiático, junto a la comida mediterránea.

Amar, dirigido por el chef sevillano Rafa Zafra, presenta, en su marisquería de lujo, los sabores del mar con la mayor calidad del producto. También rinde culto a los grandes cortes de carne con piezas maduradas, en su restaurante situado en el hotel 'El Palace'.

Besta es un concepto diferente de marisquería en el Eixample propuesta por el gallego Manu Núñez, y el catalán Carles Ramon. Han unido la cocina proveniente del mar Mediterráneo junto con el mar Atlántico, con un toque personal y diferente.

El estrella Michelin más barato de Barcelona

Prodigi del joven chef Jordi Tarré le ha dado una vuelta a la cocina catalana contemporánea. Ofrece un menú degustación con elaboraciones muy elegantes y muy centradas en lo estético. Destaca también por ser el restaurante con estrella Michelin más barato de la ciudad este 2026.

Por último, Eldelmar, de los hermanos Torres y situado en el Port Olímpic. Su carta es un manifiesto marino, en el que destacan sus arroces. Aunque también cuenta con carnes selectas a la brasa y diferentes tipos de pastas.