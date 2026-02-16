Un influencer gastronómico prepara la apertura de su propia hamburguesería: "Al final, se hace realidad"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Alloza

Zaragoza
Los locales de venta de hamburguesas siguen arrasando en Zaragoza, más allá de las clásicas bocaterías y bares de barrio. Las nuevas modas gastronómicas llevan pisando fuerte desde hace años, más hablando de este rápido y efectivo emplatado que satisface el paladar de miles de aragoneses al día. Su versión smashque consiste en aplastar el medallón de carne para que se cocine antes y quede más crujiente y fino, resalta entre las variantes que muchos restaurantes ofrecen en sus cartas, haciendo todo tipo de carambolas y combinaciones. Pues bien, un conocido influencer gastronómico se va a adentrar en este mundillo y va a abrir su propia hamburguesería en Zaragoza, o más bien, en sus alrededores.

No es otro que Ruta Fatness, creador de contenido local para los amantes de la comida de casi 35.000 seguidores. Sus vídeos principalmente se basan en visitar rincones escondidos - o no tanto - de Zaragoza o en algunos puntos de Aragón donde sus 'followers' puedan comprobar nuevos espacios que visitar y degustar nuevas porciones de la gastronomía dentro de la comunidad. De hecho, el propio joven posee una foodtruck en la que empezó a vender futuro producto de su local, pero sobre ruedas y en distintas localidades.

Respecto a su próxima apertura, la Freddies's Samsh Burgers, va a tener lugar en María de Huerva, reemplazando al antiguo Bar Loras del municipio de algo más de 6.500 habitantes. No hay fecha concreta de inauguración, pero algo que si se sabe y el propio influencer ha anunciado es cómo está yendo su montaje, paso a paso, sin embargo, todavía estando en sus fases iniciales de limpieza y adaptación del local.

Fue a principios de este mes cuando Tomy dio a conocer este proyecto, que según dice en su primer vlog en relación al mismo, se trata de algo que por fin se "ha hecho realidad". "Ya nos han salido las primeras ideas de decoración, y os aviso, puede quedar brutal", declara en este post de Instagram, que por la tendencia que siguen este tipo de marcas, puede tener un toque 'street' y moderno.

Con esta nueva aventura empresarial, Ruta Fatness da el salto definitivo de las redes sociales a los fogones fijos, convirtiendo su pasión por las hamburguesas en un proyecto propio que promete dar que hablar en María de Huerva. Si la expectación generada en sus perfiles y el tirón de su foodtruck son un anticipo de lo que está por venir, todo apunta a que Freddies’s Smash Burgers se sumará muy pronto a la lista de paradas obligatorias para los amantes del formato smash en el entorno de Zaragoza, consolidando así una tendencia que, lejos de apagarse, sigue ganando adeptos en Aragón.

