Cocina catalana
"Gastronomía de gran nivel": los elogios al mejor restaurante de Igualada según Tripadvisor
Estos son los 5 mejores restaurantes de Igualada según Tripadvisor
"Vale la pena romper la dieta": la pastelería de Igualada con mejores reseñas en Tripadvisor
El restaurante 'Somiatruites' está consolidado como uno de los mejores restaurantes de Igualada, el número 1 según Tripadvisor, donde acumula una puntuación de 4,2 con más de 600 reseñas. No es para menos, pues la propuesta del chef y copropietario David Andrés ha sido merecedora de ocho menciones Bib Gourmand y una Estrella Verde Michelin.
Situado en el barrio del Rec de Igualada, el 'Somiatruites' es un proyecto gastronómico pero también arquitectónico; el restaurante - y hotel en la planta superior - tiene un interior con estética industrial, con paredes de piedra y ladrillo. Con una clara propuesta gastronómica, "actual y divertida, de base tradicional y asequible para todos los bolsillos", explican, Igualada se rinde a su cocina. "Una gastronomía de gran nivel con carta variada, sabores increíbles y una preparación muy lograda, para volver una y otra vez", relata un comensal. "Comida inmejorable, con una oferta innovadora y moderna, difícil de encontrar el Igualada", asegura otro.
Menú de mediodía por 20 €
El Somiatruites ofrece un menú de mediodía con bebida incluida por 20 €. Una propuesta que incluye platos como un steak tartar, berenjena china con salsa hoisin y mayonesa de miso blanco; arroces, salmón sobre crema de zanahoria y tomates confitados o macarrones de tres carnes con quesos gratinados. Para terminar, texturas de chocolate, brownie de frutos roos, arroz con leche o savarin borracho quemado de yema quemada.
"Fuimos de casualidad y resultó ser una de las mejores relaciones calidad/precio que me he encontrado en la vida. Simplemente excelente", resume un comensal en Tripadvisor. "Un muy buen restaurante con buenos platos en general. Alguno de ellos se podría mejorar, pero esto ya es un tema muy personal. En general es muy recomendable y el precio se ajusta a razón", resume otro.
- Mercadona ya vende el 20% de los alimentos consumidos en España, más que los que sirven bares y restaurantes
- TVE rompe las reglas del streaming y emitirá en La 1 la serie de Movistar Plus+ sobre el 23-F
- Yolanda Díaz prevé asistir con los ministros de Sumar al acto del 21 para lanzar la nueva coalición de izquierdas
- Meliá cierra tres hoteles e Iberia y Air Europa paran a repostar en República Dominicana: así navegan las empresas españolas la crisis en Cuba
- Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
- Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación
- Cara y cruz en la Rambla de Barcelona: cierre provisional del histórico restaurante Amaya y estreno en el antiguo Casa Joan
- El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà