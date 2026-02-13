Producto de temporada
Los amantes de los 'calçots' ya tienen app: nuevo mapa para encontrar las mejores 'calçotades'
La aplicación incluye un mapa interactivo para localizar desde restaurantes hasta productores de esta cebolla tierna
La historia real de la calçotada en Catalunya: todo empezó todo por un despiste
MULTIMEDIA | Cómo comer 'calçots' (instrucciones para forasteros)
Este mes de febrero es típico en Catalunya comer 'calçots', una variedad de cebolla tierna típica, especialmente en la comarca del Alt Camp (Tarragona).
El origen de la App
El problema no es dónde encontrar esta hortaliza, sino en cómo hacerlo. La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Calçot de Valls es un sello de calidad europeo que garantiza la autenticidad, origen y calidad superior de estos 'calçots', y este no es fácil de hallar.
Gerard Cañellas y Arnau Pérez son conscientes de ello, y es por eso que han creado CalçotApp, una aplicación móvil disponible tanto para iOS como para Android.
Dónde encontrar 'calçots' de calidad
La app se ha creado con el objetivo de digitalizar esta tradición gastronómica catalana. En ella se pueden encontrar restaurantes donde hacen ‘calçotades’, productores de 'calçots' IGP de Valls y empresas que cocinan tanto 'calçots' como su gran acompañante, la salsa romesco (una mezcla de pan, almendras, aceite de oliva, tomate y pimiento).
CalçotApp ya reúne a más de 500 establecimientos y empresas de la zona tradicional de los 'calçots', aunque también se ha ampliado a todo el territorio catalán, porque los creadores de la aplicación tienen claro que cada vez es más grande la zona donde se pueden encontrar estas hortalizas.
En busca del producto
Con la aplicación ya descargada, el usuario tiene acceso a un mapa interactivo donde puede localizar los restauradores y productores más próximos a su entorno. Además de descubrir 'calçots' y salsas, también se ubican panaderos artesanos que hacen Pan de Payés catalán con IPG.
Cada uno de estos establecimientos cuenta con una ficha con toda la información necesaria, como su ubicación, teléfono, redes sociales y la ruta para llegar.
También tiene periodismo
Además, la app se complementa con una sección editorial y digital: La Redolta. Ahí se publican noticias, reportajes y curiosidades relacionadas con el mundo del 'calçot' y su cultura gastronómica.
Los creadores quieren que más restaurantes, productores y empresas se unan a este proyecto, para ser la aplicación de referencia para todas las personas interesadas en una de las mayores tradiciones gastronómicas catalanas.
