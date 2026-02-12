Días de erizos de mar y galeras en Palafrugell y Cambrils

De acuerdo, es invierno y quizás el frío invite más a mirar más a la montaña que al mar. Pero si te asomas a la costa descubrirás que puedes pasártelo de fábula a través del paladar gracias a las jornadas gastronómicas que se están celebrando estas semanas en Palafrugell (la Garoinada) y Cambrils. Son días de erizos de mar y galeras. Vale la pena aprovecharlos.

Erizos con butifarra negra y vermut del menú de Garoinada del restaurante del Hostal La Llagosta (Llafranc). / Ferran Imedio

La Garoinada (Palafrugell, hasta el 29 de marzo)

La Garoinada de Palafrugell, una de las jornadas gastronómicas más antiguas de Catalunya (1992), está consagrada al erizo de mar, que entre enero y marzo se encuentra en el mejor momento de la temporada para ser consumido. De ahí que esta campaña gastronómica (y también turística porque incluye actividades culturales y alojamiento) dure hasta el 29 de marzo. En ella participan restaurantes y hoteles de la población ampurdanesa y sus núcleos costeros (Calella, Llafranc y Tamariu) con un menú que cambia en cada edición y que este año consiste en un entrante con una docena de erizos al natural recién pescados y abiertos al momento que se acompañan de un vermut, pan y butifarra negra; un plato de 'catxoflino' (guiso tradicional que cocinaban los trabajadores del corcho y los pescadores en las cabañas de Palafrugell en el que se mezclaba lo que había en la despensa o en la barca) o un plato alternativo (arroz de invierno o platos de mar y montaña), y 'xuixo' de Girona de postre. Todo regado con agua, vinos de la bodega de la DO Empordà Mas Oller y café. El menú cuesta entre 62,50 y 68 euros, según el restaurante.

También hay varias fórmulas (fin de semana, entre semana) que combinan la gastronomía con el alojamiento y las actividades turísticas y culturales, como un taller de cerámica para hacer tu propio plato decorado con erizos de mar, una salida en barco tradicional con degustación de 'garoines', entradas a los Jardins de Cap Roig, el Museu Can Mario de la Fundació Vila Casas, el Museu del Suro de Catalunya, la Fundació Josep Pla, instalaciones deportivas municipales, vales de descuento en Vins i Licors Grau... Cuestan a partir de 90 euros.

Los restaurantes son: L'Arc y Xadó (Palafrugell); El Far, La Llagosta, Llafranc y Terrassa Terramar (Llafranc); El Balcó de Calella -Hotel Sant Roc- y El Càntir -Hotel Alga- (Calella de Palafrugell), y Es Portió -Hotel Hostalillo- (Tamariu). Los hoteles son: Can Liret (Palafrugell); Alga y Sant Roc (Calella), El Far y Llafranc (Llafranc), y Hostalillo (Tamariu).

Unas galeras recién pescadas. / El Periódico

Jornadas Gastronómicas de la Galera (Cambrils, hasta el 1 de marzo)

Casi en la otra punta de la costa catalana, Cambrils celebra hasta el 1 de marzo las Jornadas Gastronómicas de la Galera. Más de 40 restaurantes de la población tarraconense se entregan a este producto marinero con menús o platos: salteadas, en cremas, en arroces, con gambas blancas, con pescados... Tras el pistoletazo de salida que significó la Galerada Popular, el domingo 8 de febrero en el Mollet del Rec (degustación de fideos con galeras por 5 euros), la novedad de este año es la celebración de un concurso creativo de cocina de ámbito internacional para alumnos y profesionales , el Cambrils Galera Challenge Repsol. La final para los alumnos se llevará a cabo el 20 de febrero y quien gane participará en la final profesional que se celebrará con público ante un jurado presidido por Eduard Xatruch (Disfrutar) el 23 de febrero en el parque modernista de Samà. La mejor receta se llevará 3.000 euros, la segunda recibirá 1.000 y la tercera, un lote de productos de la zona.

Otra de las actividades estrella son las visitas guiadas gratuitas a la Cofradía de Pescadores de Cambrils. Se celebrarán los viernes 13, 20 y 27 de febrero de 15.30 a 16.30 horas. La mejor manera de conocer el arte de pescar galeras y su recorrido desde las barcas hasta la lonja.