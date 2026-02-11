La escudella subre al escenario: una marina y otras, tradicionales y de premio

La escudella sigue siendo la gran protagonista de la 12ª edición del Fòrum Gastronòmic Girona. En uno de los actos destacados de la jornada, la mesa redonda 'Cómo la cocina moderna bebe de la cocina tradicional más ancestral', Paco Pérez (Miramar y Enoteca), Martina y Carlota Puigvert (Les Cols) y Oriol Castro (Disfrutar) han explicado su oferta culinaria y su apuesta por la innovación.

Y ahí, Pérez ha explicado que en los últimos días ha estado trabajando con su equipo en la creación de una escudella marina. Lleva col cultivada cerca del mar, "que tiene un sabor diferente a la del interior”, ha dicho el chef. También ha puesto un aceite de pigmento del alga Laurencia, guisantes, habitas, tartar de algas y huevas de pescados nobles. Como el líquido que ha usado es agua del Pirineo traído por Castro, el cocinero ha dicho que esta escudella "es un mar y montaña".

Oriol Castro (Disfrutar), Paco Pérez (Miramar, Enoteca) y las hermanas Martina y Carlota Puigvert (Les Cols), este martes en una mesa redonda moderada por la periodista Mónica Ramírez en el Fòrum Gastronómic Girona. / El Periódico

"A los jóvenes siempre les recomiendo que se agarren a la tradición"

Castro, que en noviembre publicó un tercer volumen con las recetas de su restaurante, ha explicado que cada tres meses documenta las nuevas creaciones. “Pero a los jóvenes siempre les recomiendo que se agarren a la tradición”, ha advertido. El cocinero ha explicado que esta semana llegarán a su restaurante 12.000 'calçots' que liofilizarán para disponer de ellos todo el año.

Por su parte, las hermanas Puigvert han explicado cómo innovan platos de toda la vida aunque en su huerto intentan adaptarse a la naturaleza. Por eso han recordado que su madre, Fina Puigdevall, siempre ha defendido que "las judías son el caviar de la Garrotxa”.

Premios Sabor Mediterrani

Este martes también se han entregado los premios Sabor Mediterrani a Franc Monrabà, de Haddock (Barcelona), y Eva Colomer, de La Caseta (Les Planes d'Hostoles), por su compromiso semanal con la escudella y la 'carn d'olla'. Monrabà, alma y apóstol de la Confraria de l'Escudella i Carn d’Olla, ofrece la escudella todos los viernes mientras que Colomer, que regenta el restaurante que abrieron sus padres en 1975, la sirve todos los miércoles del año y todos los viernes de invierno.

Monrabà ha recogido el galardón con una col y una butifarra negra y ha agradecido la calidad de sus productos a sus proveedores, Pau Santamaria, hijo de Santi Santamaria, y a Josep Jordana, que le traen los vegetales y la carne, respectivamente. También ha reivindicado el orgullo por la cocina tradicional catalana y ha instado a abuelas, abuelos, madres y padres que contagien el gusto por la tradición a sus hijos "para poder seguir comiendo bien en un futuro próximo".