¡Atención, gurmet!
11 mujeres del vino, galardonadas con el Isabel Mijares (y otras noticias gastro con premio)
Te contamos lo que pasa en el mundillo gastro en estos 'flashes'
34 restaurantes catalanes, entre los 100 favoritos de los españoles (y otras noticias gastro)
Sábados con arroz de Paco Pérez en Enoteca (y otras noticias gastro de menús)
El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.
11 mujeres del vino, galardonadas con el Isabel Mijares
La Barcelona Wine Week ha acogido la segunda edición de los Premios Isabel Mijares de Mujeres del Vino, unos galardones creados con el objetivo de honrar la trayectoria y el legado de la enóloga Isabel Mijares y, al mismo tiempo, reconocer el talento, la dedicación y el liderazgo de mujeres que contribuyen de forma decisiva en el desarrollo del sector vitivinícola. Esta segunda edición ha habido 11 categorías que abarcan desde de la viticultura y la enología hasta la comunicación, la investigación, la dirección de bodegas o la gastronomía.
Estas han sido las premiadas: Jancis Robinson (Mujer del Año–Innovadora e Inspiradora); Carmen Garrobo, de la Escuela Española de Cata (Sumiller); Amor López, de Bodegas Erupción, en la DO Lanzarote (Nueva Generación / Nuevo Proyecto); Isabel Vázquez, de Perelada (Comercial del Vino / Brand Ambassador); Marta Casas, de Parés Baltà, en la DO Penedès (Viticultora), Carme Ruscalleda (Premio Mujer Chef - Wine Lover); Amaia Soto, fundadora de The Way We Wine Now (Comunicación / Divulgación); María del Yerro, de Bodega Alonso del Yerro, en la DO Ribera del Duero (Directora de Bodega); Maite Calvo, de Bodegas Bilbaínas, en la DOCa Rioja (Enóloga); Carmen Bengoechea, de Vivanco (Enoturismo); y Adriana Ochoa, de Bodegas Ochoa, en la DO Navarra (Eno-Investigación).
Ricard Camarena, Les Moles, Ansils y Tramo, nuevos soles sostenibles
Los sol sostenible, el premio que otorga la guía Repsol para distinguir aquellos establecimientos que cocinan de manera más responsable, poniendo el foco en la lucha contra el cambio climático y el uso responsable del producto, ha ido a parar este año a cuatro nuevos restaurantes. Se tiene en cuenta el ahorro energético y el compromiso con el desperdicio cero, y otros factores tan heterogéneos como el diálogo con pequeños proveedores, la bioconstrucción o la importancia creciente de las propuestas vegetales en los menús de alta cocina. Este 2026, los galardonados han sido Ricard Camarena (València), Les Moles (Ulldecona, Tarragona), Ansils (Anciles, Huesca) y Tramo (Madrid).
Les Sorts Vinyes Velles 2020 triunfa en el Concours Mondial de Bruxelles con dos distinciones
Celler Masroig ha sido distinguido con la Gran Medalla de Oro y el Trofeo al Mejor Vino Tinto 2025 en el Concours Mondial de Bruxelles (CMB), uno de los certámenes vinícolas más prestigiosos a escala internacional, gracias a Les Sorts Vinyes Velles 2020 (Denominación de Origen Montsant). Este doble reconocimiento ha situado esta elaboración a base de cariñena (95%) y garnacha (5%) como uno de los vinos tintos más destacados del encuentro, donde las catas se hacen a ciegas. Se ha valorado su calidad, expresión del territorio y el trabajo esmerado tanto en el viñedo como en la bodega. El trofeo al Mejor Vino Tinto representa uno de los máximos galardones del concurso y pone de relieve la excelencia de los vinos elaborados en la DO Montsant.
Suscríbete para seguir leyendo
- Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
- Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Trabajar 40 años y no llegar: la mitad de los futuros jubilados tendrá dificultades para mantener su nivel de vida
- Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados
- Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- Qué elecciones hay en España en 2026: calendario de las autonómicas confirmadas y previstas