11 mujeres del vino, galardonadas con el Isabel Mijares (y otras noticias gastro con premio)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

11 mujeres del vino, galardonadas con el Isabel Mijares

La Barcelona Wine Week ha acogido la segunda edición de los Premios Isabel Mijares de Mujeres del Vino, unos galardones creados con el objetivo de honrar la trayectoria y el legado de la enóloga Isabel Mijares y, al mismo tiempo, reconocer el talento, la dedicación y el liderazgo de mujeres que contribuyen de forma decisiva en el desarrollo del sector vitivinícola. Esta segunda edición ha habido 11 categorías que abarcan desde de la viticultura y la enología hasta la comunicación, la investigación, la dirección de bodegas o la gastronomía.

Estas han sido las premiadas: Jancis Robinson (Mujer del Año–Innovadora e Inspiradora); Carmen Garrobo, de la Escuela Española de Cata (Sumiller); Amor López, de Bodegas Erupción, en la DO Lanzarote (Nueva Generación / Nuevo Proyecto); Isabel Vázquez, de Perelada (Comercial del Vino / Brand Ambassador); Marta Casas, de Parés Baltà, en la DO Penedès (Viticultora), Carme Ruscalleda (Premio Mujer Chef - Wine Lover); Amaia Soto, fundadora de The Way We Wine Now (Comunicación / Divulgación); María del Yerro, de Bodega Alonso del Yerro, en la DO Ribera del Duero (Directora de Bodega); Maite Calvo, de Bodegas Bilbaínas, en la DOCa Rioja (Enóloga); Carmen Bengoechea, de Vivanco (Enoturismo); y Adriana Ochoa, de Bodegas Ochoa, en la DO Navarra (Eno-Investigación).

El cocinero Ricard Camarena. / @RicardCamarena

Ricard Camarena, Les Moles, Ansils y Tramo, nuevos soles sostenibles

Los sol sostenible, el premio que otorga la guía Repsol para distinguir aquellos establecimientos que cocinan de manera más responsable, poniendo el foco en la lucha contra el cambio climático y el uso responsable del producto, ha ido a parar este año a cuatro nuevos restaurantes. Se tiene en cuenta el ahorro energético y el compromiso con el desperdicio cero, y otros factores tan heterogéneos como el diálogo con pequeños proveedores, la bioconstrucción o la importancia creciente de las propuestas vegetales en los menús de alta cocina. Este 2026, los galardonados han sido Ricard Camarena (València), Les Moles (Ulldecona, Tarragona), Ansils (Anciles, Huesca) y Tramo (Madrid).

Eulàlia Roca, 'export mànager' de Celler Masroig, y Alain Gómez, director técnico de la bodega, en el centro, reciben los galardones conseguidos por Les Sorts Vinyes Velles 2020 en el Concours Mondial de Bruxelles 2026. / El Periódico

Les Sorts Vinyes Velles 2020 triunfa en el Concours Mondial de Bruxelles con dos distinciones

Celler Masroig ha sido distinguido con la Gran Medalla de Oro y el Trofeo al Mejor Vino Tinto 2025 en el Concours Mondial de Bruxelles (CMB), uno de los certámenes vinícolas más prestigiosos a escala internacional, gracias a Les Sorts Vinyes Velles 2020 (Denominación de Origen Montsant). Este doble reconocimiento ha situado esta elaboración a base de cariñena (95%) y garnacha (5%) como uno de los vinos tintos más destacados del encuentro, donde las catas se hacen a ciegas. Se ha valorado su calidad, expresión del territorio y el trabajo esmerado tanto en el viñedo como en la bodega. El trofeo al Mejor Vino Tinto representa uno de los máximos galardones del concurso y pone de relieve la excelencia de los vinos elaborados en la DO Montsant.