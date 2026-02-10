Estas son las mejores 'botifarres d'ou' artesanas de Catalunya de 2026

Los hermanos Dani y Toni Molist (Cansaladeria Molist, en Manlleu), han sido los grandes triunfadores del Concurso Nacional de 'Botifarra d'ou' Artesana 2026, pues han ganado en ambas categorías: la tradicional y la singular, con una pieza que lleva cebolla y patata. Es la primera vez, en las 11 ediciones del certamen, que una misma empresa se lleva los primeros premios de ambas categorías.

En el caso la 'botifarra d'ou' singular, los Molist explican que “es un pequeño homenaje" a su madre y a su familia. "Durante la Cuaresma, a pesar de ser una familia carnicera, en casa no se comía carne los días que tocaba, y uno de los platos que más se repetía era la tortilla de patatas y cebolla. Esta elaboración nos conecta con aquellos años de niñez y juventud que siempre se recuerdan con nostalgia”, añaden.

Aspecto, textura, gusto, aroma...

En esta edición han participado 33 butifarras en la categoría de Mejor 'Botifarra d'ou' Artesana Tradicional y 28 en la de Mejor 'Botifarra d'ou' Artesana Singular, representando a 35 elaboradores de 15 comarcas catalanas.

El jurado del concurso, compuesto por expertos maestros charcuteros, profesionales en embutidos y en gastronomía, ha valorado los productos por su aspecto externo e interno, la textura, los atributos organolépticos y de calidad, el gusto y su aroma. Según ha informado el gremio provincial de carniceros y charcuteros, GremiCarn, organizador del certamen, las votaciones han sido muy ajustadas.

Estas son los ganadores, finalistas y menciones especiales del jurado de cada categoría:

Mejor 'Botifarra d’ou' tradicional 2026

Dani i Toni Molist (Cansaladeria Molist, Manlleu) Xevi Codina (Can Codina, Taradell)

Mención del jurado

Carles Escofet (Escofet Oliver, Barcelona)

Mejor 'Botifarra d’ou' singular 2026

Dani y Toni Molist (Cansaladeria Molist, Manlleu), con una 'botifarra d’ou' con cebolla y patata Joan Suriñach (Can Suriñach, Folgueroles), con una 'botifarra d’ou' con 'calçots' y salsa de 'calçots'

Mención del jurado