"Excelente producto": el bar de Sant Boi de Llobregat aclamado por su económico menú diario

Neus Castellet

El Grupo Diversus ha logrado establecerse en el Baix Llobregat, con cinco restaurantes repartidos entre l'Hospitalet y Sant Boi. Con 15 años de experiencia, han intentado adaptar alta gastronomía a todos los públicos, con precios asequibles para la población.

El restaurante Diversus está entre los cinco mejores restaurantes de Sant Boi, y Marimorena-también del grupo- ocupa el segundo puesto en el ránking. En concreto, el primero de estos ha logrado encandilar a los locales por la calidad de sus menús, una cocina de autor elaborada por el chef Fernando Gutiérrez y con un precio económico.

"Menús interesantes, carta con platos muy variados, facilidad para aparcar. Ofrece un menú especial para la gente que quieren cuidarse: Menú "Poke". O bien con tartar de atún o bien de salmón", recoge un comensal en Tripadvisor.

Los precios son muy variados. El menú diario vale 17 euros e incluye primero, segundo, bebida y postre y ofrecen también la alternativa de medio menú por menos de 14 euros. Pero hay menús de grupo entre 35 y 50 euros y la opción de carta, con multitud de opciones: pizza, pasta, arroces, tapas, carnes y pescados.

"Excelente producto. Menú muy variado de primeros, segundos y postres. Muy buena presentación de los platos", asegura un comensal. "La comida muy rica, las pizzas muy generosas y la calidad muy buena", afirma un cliente. "Nos encantó el lugar, 100% accesible, el menú superrico y abundante. Lo reservamos por casualidad pero volveremos seguro", finaliza otro comensal.

Horario y ubicación

Ubicado en la carretera Santa Creu de Calafell número 73, abren todos los días de 7 a 17 horas y de 10 a 23 horas, excepto el domingo, que solo está disponible este restaurante entre las 13 horas y las 16:30.

