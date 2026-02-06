Una feria para saberlo todo sobre la trufa negra y un restaurante donde disfrutarla a tope

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El chef Nandu Jubany sostiene una bandeja con trufa negra en una edición anterior de Trufforum Vic.

El chef Nandu Jubany sostiene una bandeja con trufa negra en una edición anterior de Trufforum Vic. / El Periódico

Por qué confiar en El Periódico

La trufa negra es un manjar tan preciado por los gurmets que no sorprende que haya una feria (¿o se le debería llamar festival?) dedicada a ella ni que haya restaurantes que les dediquen menús degustación. Es lo que sucede con Trufforum, en Vic, donde el fin de semana del 7 y 8 de febrero podrás aprender todo sobre el 'tuber melanosporum', y en Roig Robí, donde ofrecen dos menús con el hongo como gran protagonista. Aquí tienes toda la información.

Las periodistas Helena Garcia Melero y Empar Moliner, con el chef Quim Casellas (Casamar), en una edición anterior de Trufforum Vic.

Las periodistas Helena Garcia Melero y Empar Moliner, con el chef Quim Casellas (Casamar), en una edición anterior de Trufforum Vic. / El Periódico

Trufforum convierte Vic en la capital de la trufa negra

El recinto ferial El Sucre de Vic acogerá una nueva edición del Trufforum el 7 y 8 de febrero. Como cada año contará con el tradicional mercado de trufa fresca y productos trufados, degustaciones y numerosas actividades alrededor de este producto. En el espacio de restauración La tòfona al plat, los visitantes podrán degustar una amplia oferta gastronómica que contará con las propuestas dulces y saladas de varios restaurantes y pastelerías, y una muestra de vinos y cavas (habrá un maridaje del hongo con espumosos catalanes). En el Aula de la tòfona La cuina de la tòfona se descubrirán los secretos de la trufa con actividades que incluirán catas con chefs como Nandu Jubany (Can Jubany), Oriol Castro (Disfrutar), Raúl Sillero (Esperit Roca) y Quim Casellas (Casamar), entre otros.

No faltarán las actividades para niños, el Espai tòfona i ciència, el Campeonato de Catalunya de Perros 'Tofonaires', el Congreso Internacional de la Trufa para profesionales, la Acadèmia de la Tòfona, con formación para estudiantes de hostelería, y premios al mejor plato con trufa negra y mejor producto trufado, y reconocimientos como el Embajador de la Trufa (para Oriol Castro), la Trufa de Oro (para Carles Vilarrubí a título póstumo por su labor como presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició) y el galardón al mejor restaurador divulgador de la trufa y los vinos catalanes (para Toni Sala, de La Fonda Sala). El domingo también habrá un desayuno popular con trufa.

El filete 'à la broche' con espárragos verdes y trufa del restaurante Roig Robí.

El filete 'à la broche' con espárragos verdes y trufa del restaurante Roig Robí. / Ferran Imedio

Roig Robí se entrega a la trufa negra con dos menús degustación

El restaurante Roig Robí, uno de los clásicos gastronómicos de la ciudad, ofrece hasta finales de marzo dos menús con la trufa como gran protagonista, además de varios platos aderezados con el preciado hongo. El primero, con 5 pases, cuesta 80 euros, y el segundo, con 7, vale 110. Entre las propuestas que los conforman están las tostadas con aceite de oliva, trufa y flor de sal; la crema de alcachofas con trufa; la sopa de cebolla con huevo escalfado y trufa; la coca con 'foie poêlé' y trufa; el puré de patatas con huevo y trufa; la lubina con puré de 'céleri' y trufa; el filete 'à la broche' con espárragos verdes y trufa; el 'timbal' de cola de buey con puré de patatas y trufa, y el helado de trufa y trufa de chocolate. Algunas de estas creaciones se pueden pedir como platos sueltos, como también sucede con el 'risotto', los canelones y los 'tagliolini' con trufa.

