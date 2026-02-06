"Las mejores del Vallès": el bar de Terrassa elogiado por sus sabrosas croquetas

A veces no hay nada mejor que unas tapas tradicionales de calidad, y no hace falta ir muy lejos para conseguir degustarlas. Tras los escaparates de nuestra ciudad o pueblo pueden encontrarse verdaderas joyas del 'tapeo', como es el caso de un bar de Terrassa que ha conquistado a los habitantes con sus deliciosas croquetas de pollo.

Se trata del negocio familiar del chef Artur Martínez -al frente de Aürt en Barcelona, con una estrella Michelin-, inaugurado por sus abuelos Juan e Isabel en Terrassa allá por 1952. Una "tasca" que se ha propuesto recuperar la cultura de bar de los 80 con "recetas de toda la vida".

Bar El Buen Gusto

Su nombre es 'El Buen Gusto' y puedes encontrarlo en el número 44 de Carrer d'Alcoi. Este establecimiento, que defiende la historia de las tres generaciones que han pasado por él, divide el concepto en dos espacios: la tienda y la tasca.

'La Tienda' es un auténtico asador de pollos y un 'take-away' de cocina tradicional para recoger. Cásicos como sus prestigiosas croquetas, la ensaladilla rusa, las patatas bravas, los callos con 'cap i pota', el bacalao "Maite", la esqueixada, los macarrones de "Rostit", el arroz con leche o la escalivada, entre otros componen su oferta.

Por otro lado, 'La Tasca' es un espacio dónde degustar informalmente clásicos del 'tapeo' de siempre que desde el negocio los clasifican como "en peligro de extinción". Además de cervezas, vinos de mínima intervención a copas y bebidas elaboradas por nosotros como vermuts, kombuchas o zarzaparrillas.

Así es como el chef Arnau Martínez define 'El Buen Gusto' y expresa lo que significa para él: "En este espacio informal encuentro el equilibrio que necesito. Es el contrapunto a mi faceta creativa. Casi es un concepto refundando egoístamente para evadirme y reencontrarme con sensaciones. Con el lugar donde crecí y dónde empecé a cocinar. Dónde quiero tapear con familia y amigos. Por lo tanto, es un homenaje a la cocina de los bares y tabernas tradicionales. Servimos tapas sencillas, tradicionales y vinculadas a nuestra historia. Recuperando y alzando maravillosas recetas ancestrales prácticamente desaparecidas, y acompañándolas con bebidas artesanales y con mucho valor añadido. Algunas elaboradas por nosotros. Y la tienda es única en su especie. Un espacio apenas cambiado en 50 años con una cocina tradicional y natural difícil de encontrar".

Las croquetas de pollo

Entre los comentarios de Google que lo sitúan como uno de los mejores bares de la zona, alcanzando las 4,4 estrellas de 5, la mayoría coincide en halagar una tapa en concreto: las croquetas de pollo.

La clave del éxito reside en conseguir el mejor resultado en ambas elaboraciones. Y es que los comensales halagan tanto las croquetas (de cualquier tipo) como el pollo. "Las croquetas son una pasada", confiesa una usuaria, a lo que otro añade, "te puedes comer los mejores pollos y croquetas de todo el Vallés".

Noticias relacionadas

La fórmula perfecta llega cuando combinan ambos productos con las croquetas de pollo, que se han convertido en el plato estrella y atractivo más nombrado entre los comentarios. Asimismo, las demás tapas tampoco se quedan atrás, entre las cuales destacan, también, las bravas, que uno de los clientes califica como "las mejores de toda España".