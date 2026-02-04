34 restaurantes catalanes, entre los 100 favoritos de los españoles (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

34 restaurantes catalanes, entre los 100 favoritos de los españoles

La plataforma de reservas 'on line' The Fork ha presentado una nueva edición de su 'ranking' de los 100 restaurantes favoritos de los españoles a partir de las opiniones y experiencias de los usuarios a lo largo de 2025, con Baalbec Restaurant Lounge (Alicante) como número uno. En Catalunya, 34 establecimientos han sido incluidos en el listado -Casa Bangla (2º); Zaytun (3º); Speakeasy (6º); Âme (8º) y Prodigi (9º) están en el 'top 10'-. La segunda comunidad con mayor representación es la de Madrid, con 20.

La selección tiene en cuenta distintos indicadores de comportamiento y valoración de los usuarios de la plataforma respecto a los restaurantes, como el volumen y la calidad de las opiniones, la frecuencia con la que son guardados en Favoritos, una nota mínima superior a 9 y un tíquet medio que supera los 20 €.

Sílvia Naranjo y Jordi Alcover, creadores de la 'Guia de Vins de Catalunya, flanqueados por la sumiller Anna Vicens, la gerente de Wine Palace, Noelia Pacios, y Marc Subirós, responsable de los contenidos y de la relación con las bodegas de la publicación. / El Periódico

Wine Palace se queda con la 'Guia de Vins de Catalunya'

La 'Guia de Vins de Catalunya' inicia este febrero una nueva etapa bajo la titularidad de Wine Palace. La suma de ambas marcas pretende fortalecer la publicación como altavoz del vino catalán, para proyectar su excelencia, calidad y prestigio a nivel nacional e internacional.

La guía tendrá un funcionamiento plenamente autónomo, con estructura editorial propia y estrictos criterios de imparcialidad, sin condicionantes comerciales de ningún tipo. La nueva etapa estará coordinada por Marc Subirós, responsable de los contenidos y de la relación con las bodegas, mientras que la sumiller Anna Vicens asumirá la coordinación de los equipos de cata, formados por profesionales externos de prestigio. Las evaluaciones se continuarán realizando mediante catas a ciegas para garantizar el rigor y la transparencia del proceso de evaluación y puntuación.

Eva Plazas, nueva gerente y enóloga de Vilarnau. / El Periódico

Eva Plazas, nueva gerente y enóloga de Vilarnau

Eva Plazas ha comenzado 2026 como nueva gerente y enóloga de la cava ecológica Vilarnau. Recoge el testigo de Damià Deàs, figura emblemática de la bodega y referente en el mundo del cava, que tras 40 años dedicados a la marca, deja un legado con hitos como la introducción pionera de la pinot noir en el Penedès, la apuesta por las zonas altas del Penedès Superior y un enfoque hacia la autenticidad y la excelencia. "Mi objetivo es dar continuidad a un estilo ya consolidado y seguir apostando por unos cavas de máxima calidad y una visión respetuosa con el entorno”, señala la nueva gerente, nacida en Sant Sadurní d’Anoia, diplomada en Ingeniería Técnica Agrícola y máster en Viticultura y Enología por la UPC, además ostentar un máster en Marketing y Comunicación del Vino por la UIC y la certificación WSET Level 2.

Había comenzado en Vilarnau en 1996, en el área de laboratorio y control de calidad y, desde entonces, ha desarrollado su carrera dentro de la cava, asumiendo distintas responsabilidades técnicas y enológicas a lo largo de los años. También es vocal y maestra de ceremonias de la Confraria del Cava, miembro de los comités de cata del Consejo Regulador del Cava y la DO Penedès, y también preside Cavawomen, el colectivo que impulsa la visibilidad de las mujeres en el sector.