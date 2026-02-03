Año Gaudí: el genio que también inspira a la gastronomía

A lo largo de este año se sucederán los homenajes a la figura de uno de los barceloneses de adopción -nacido en Reus- más universales de la historia y uno de los grandes responsables del prestigio internacional de la ciudad: Antoni Gaudí.

El motivo es la conmemoración del centenario de la muerte del genio del modernismo catalán, una efeméride que ha activado una amplia programación institucional, cultural y turística. Pero más allá de exposiciones y actos oficiales, también la gastronomía ha querido sumarse al homenaje desde una vertiente creativa, sensorial y, en muchos casos, coleccionable.

Estas son algunas de las propuestas gastronómicas que reinterpretan el universo de Gaudí desde el sabor, el diseño y la artesanía.

El chocolate lanzado por Casa Batlló / MIREIA RODRIGUEZ

Cuando la fachada de la Casa Batlló se puede saborear

Con motivo del Año Gaudí, Casa Batlló presenta, en colaboración con Chocolat Factory, una colección de chocolates inspirada en el universo creativo del arquitecto. La propuesta incluye una tableta de chocolate de diseño 'vintage' basada en la icónica fachada del edificio, creada expresamente para la conmemoración, así como 'Treasures from Casa Batlló', una caja de chocolates blancos, con leche y negros inspirados en distintos elementos decorativos de la casa, uniendo patrimonio, diseño y placer en un homenaje dulce a esta obra del genio.

La caja colector de galletas Gaudi & Barcelona / Galletas Trias

Trias: galletas con espíritu modernista

La histórica casa de galletas Trias presenta una edición coleccionable dedicada a Gaudí y Barcelona, con un 'packaging' que evoca algunas de las obras más emblemáticas del arquitecto. El diseño convierte la caja en un objeto de colección en sí mismo, un homenaje visual que dialoga con la tradición pastelera de la marca y el imaginario modernista.

Los bombones Gaudi / Catanias Cudié

Catanias Cudié: bombones inspirados en el genio de Reus

Catanias Cudié ha creado una colección especial de bombones Gaudí, inspirada en el arquitecto y en su origen reusense. Según explica la marca, “nuestro maestro chocolatero se inspiró en el genio de Gaudí y su origen para crear estas catanias artesanales, combinando avellanas caramelizadas con el sabor del praliné de la catania”. Una lectura dulce y elegante del legado modernista.

Desde Reus: vermut, chocolate y patrimonio

La productora de comunicación gastronómica y cultural Vermouth de la Casa prepara para esta primavera junto al pastelero Adan Sáez (Xocosave, en Riudoms) y Olave Vermouth, una propuesta que une vermut, creatividad y dulzor en homenaje al maestro. La creación consiste en una pieza de chocolate negro al 70%, rellena de gelatina de Olave Vermouth Reserva, inspirada en el 'trencadís' del Park Güell. El diseño del 'packaging' irá a cargo de la artista polivalente Sofía G., nacida en León y residente en Londres. La iniciativa servirá también para conmemorar el 15º aniversario de Vermouth de la Casa, con sede en Tarragona y Londres, y cuenta con la colaboración del Hospital de Gegants y del ayuntamiento de Salou, reforzando el vínculo entre patrimonio, gastronomía y cultura popular.

La caja de bombones Gaudí / Chez Rita

Chez Rita: el arte de Gaudí en chocolate

La chocolatería artesanal del Born Chez Rita (Ribera, 14), se suma al Año Gaudí con ediciones limitadas de bombones hechos a mano. Destaca una caja de 16 bombones inspirados en formas y colores del universo gaudiniano, con sabores de raíz catalana como turrón, lavanda, crema catalana, piñones y nuez moscada; También hay una pieza de gran formato que recrea el 'trencadís' en chocolate negro con interior de turrón.

Restaurantes que reinterpretan a Gaudí desde la cocina

El homenaje a Gaudí también llega a los fogones de la mano de restaurantes como El Tribut, situado en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic. El interiorismo de este establecimiento, por cierto, se inspira en el estilo del genial arquitecto (muchos dicen que les recuerda a la Pedrera). A través de la iniciativa 'Gaudir', El Tribut funde los gustos culinarios del arquitecto modernista (era vegetariano) y parte de los elementos naturales que inspiraron sus obras (el mar, la naturaleza…) con creaciones en que los productos de temporada serán los protagonistas.. El ajoblanco con gamba roja con cítricos, el fricandó vegano con 'picada' catalana, el arroz seco de lomo de bacalao con 'calçots' a la brasa y romesco... Son algunas de las propuestas gaudinianas, que se irán ampliando conforme avance el año en función de los productos de temporada. A lo largo de 2026 se espera que varios restaurantes presenten platos y menús inspirados en la obra del arquitecto.

Huevos de chocolate y una cena popular en el Park Güell

Hay más Gaudí. Y es que este año el ilustre apellido está asociado a un doble aniversario: el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y los 100 años de la inauguración del Park Güell como parque público, el 26 de abril de 1926. Por este motivo, el recinto tiene previstos varios momentos clave a lo largo del año, algunos de ellos especialmente apetecibles.

El más inmediato llegará del 17 de marzo al 7 de abril de 2026, cuando se podrá visitar una exposición de huevos de chocolate artísticos inspirados en el Park Güell. La muestra estará coordinada por el Gremi de Pastisseria de Barcelona, que ha convocado a sus agremiados a presentar su versión creativa del huevo de chocolate tras una visita al parque para inspirarse en sus formas, colores y mosaicos. Una comisión formada por miembros del gremio y del equipo organizador del centenario seleccionará diez piezas, que se expondrán en la emblemática Sala Hipòstila. La iniciativa culminará el 7 de abril con una fiesta popular de trencadissa y degustación; por votación popular, uno de los huevos se salvará y pasará a formar parte de la colección permanente del Museu de la Xocolata de Barcelona.

Noticias relacionadas

La otra cita a marcar en rojo en la agenda será el 26 de abril, cuando de 19.00 a 22.00 horas el Park Güell se convertirá en el escenario de una cena popular abierta a vecinos y visitantes, celebrando así un siglo de historia como uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.