Un café parisino con 'boulangerie' y pastelería (y otras dulces noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

El interior de Paul. / El Periódico

Llega a Barcelona Paul, un café parisino con 'boulangerie' y pastelería

La cadena francesa Paul ha desembarcado en Barcelona para ofrecer la experiencia de los cafés parisinos. Fundada hace más de 135 años, cuenta con 850 establecimientos en 56 países, y ahora llega a dos enclaves de la capital catalana: Rambla de Catalunya, 29, y Diagonal, 433, además de un obrador propio en la calle de Bailèn, donde se elaboran a diario los productos que vende. Estos locales son una fusión de 'boulangerie', donde comprar pan recién horneado elaborado con harinas, muchas de ellas ecológicas, con pastelería de calidad, sin colorantes, conservantes ni aceites de palma y elaborada con la mejor mantequilla (cruasanes, 'pain au chocolat', tartaletas de frutas, 'macarons', 'éclairs'...), además de cafés de especialidad 100% arábica servidos por baristas y un restaurante con platos calientes para el mediodía que se pueden acompañar con vinos y champán.

Dos pequeños cortes del tocinillo de cielo y el minibrazo de crema catalana del restaurante Erre. / Ferran Imedio

Erre estrena tres postres clásicos

Erre Barcelona, el asador que dirige Íñigo Urrechu en el Hotel Torre Melina Gran Meliá, ha incorporado tres nuevos postres a la carta que hacen un guiño a los sabores clásicos y al producto, pero reinterpretados desde una mirada contemporánea. Son el minibrazo de crema catalana con yema quemada, acompañado de ratafía y 'carquinyolis' con su crema helada, una clara referencia a la tradición catalana; el ligero tocinillo de cielo con cremoso de mandarina, jalea de naranja y pomelo, y helado de naranja confitada y cremoso de aceite de oliva virgen, que es una versión más ligera de un postre clásico enriquecida con matices cítricos; y la esfera de chocolate y avellanas con interior de caramelo y helado de 'ceps', una propuesta de chocolate combinada con notas de frutos secos y el toque singular de las setas. A estas novedades se suman dos postres ya emblemáticos de la casa: los dados de torrija pincelada de café y su crema helada, y la tarta de queso cremosa y ahumada con su helado y membrillo.

El estuche de Cortados de Trapa. / El Periódico

Un estuche con los primeros bombones que se fabricaron en España

En 1969, Trapa lanzó los Cortados, que se convirtieron en los primeros bombones que se fabricaron en España. Tenían una inconfundible forma cuadrada, elaborada a partir de dos finas capas de praliné y chocolate con crujientes trocitos de avellana. La firma, que celebra el 135º aniversario de su fundación, los recupera ahora con un nuevo estuche de cuatro unidades, ideal para regalar en celebraciones especiales. Se elaboran sin gluten, grasas hidrogenadas, ácidos grasos trans ni aceite de palma.