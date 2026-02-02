Joan Font, nuevo presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia

El abogado Joan Font (Barcelona, 1961) será el nuevo presidente de la Academia Catalana de Gastronomia i Nutrició hasta el año 2030 con el objetivo de continuar profundizando en la labor divulgadora y de promoción de la historia, el patrimonio y la cultura gastronómica de Catalunya. Especializado en Derecho mercantil e internacional, de larga y reconocida trayectoria profesional, Ha sido, desde muy joven, estrechamente vinculado a la gastronomía y cuenta con una amplia experiencia en la gestión y dirección de entidades asociativas.

Font, quien anteriormente ha ejercido los cargos de secretario general, primero, y vicepresidente, posteriormente, de la entidad, ha sido elegido por un periodo de cuatro años.

"Referente de excelencia"

Como máximo responsable de la institución, entre sus funciones destacan definir el nuevo rumbo estratégico de la entidad, durante los próximos cuatro años, consolidar y seguir dando a conocer la institución y profundizar en los objetivos que defiende con pleno compromiso y vocación de servicio a la sociedad. Al ser investido como nuevo presidente, el abogado ha manifestado el deseo de “trabajar intensamente para construir una Acadèmia fuerte y que sea un verdadero referente de excelencia dentro del mundo de la cocina y restauración catalanas, líderes de la gastronomía mundial”.

Y ha añadido: "El mundo evoluciona y nosotros lo tenemos que hacer con él. Tenemos que continuar en el camino, emprendido y seguido por el anterior presidente [Carles Vilarrubí, fallecido de manera repentina el pasado 28 de diciembre], que nos lleve a disfrutar de una Acadèmia influyente, moderna, activa y útil a la sociedad”.

La nueva mesa directiva

El nuevo presidente se acompaña, en la mesa directiva, de académicos de primero orden, con una trayectoria consolidada en el mundo de la gastronomía y un reconocido prestigio en el ámbito cultural, empresarial, científico y universitario. Son estos

Vicepresidentes

Carme Ruscalleda

Rosa Mayordomo

Secretario general

Cristina Cabañas

Tesorero

Ramon Agenjo

Vocales

