Institución necesaria
Joan Font, nuevo presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia
El abogado barcelonés ha sido escogido para relevar a Carles Vilarrubí, fallecido de manera repentina el pasado 28 de diciembre
Adiós a Carles Vilarrubí, el presidente que la ‘cuina catalana’ necesitaba
Marc Gascons y Fermí Puig, a título póstumo, Premi Nacional de Gastronomia 2025
El abogado Joan Font (Barcelona, 1961) será el nuevo presidente de la Academia Catalana de Gastronomia i Nutrició hasta el año 2030 con el objetivo de continuar profundizando en la labor divulgadora y de promoción de la historia, el patrimonio y la cultura gastronómica de Catalunya. Especializado en Derecho mercantil e internacional, de larga y reconocida trayectoria profesional, Ha sido, desde muy joven, estrechamente vinculado a la gastronomía y cuenta con una amplia experiencia en la gestión y dirección de entidades asociativas.
Font, quien anteriormente ha ejercido los cargos de secretario general, primero, y vicepresidente, posteriormente, de la entidad, ha sido elegido por un periodo de cuatro años.
"Referente de excelencia"
Como máximo responsable de la institución, entre sus funciones destacan definir el nuevo rumbo estratégico de la entidad, durante los próximos cuatro años, consolidar y seguir dando a conocer la institución y profundizar en los objetivos que defiende con pleno compromiso y vocación de servicio a la sociedad. Al ser investido como nuevo presidente, el abogado ha manifestado el deseo de “trabajar intensamente para construir una Acadèmia fuerte y que sea un verdadero referente de excelencia dentro del mundo de la cocina y restauración catalanas, líderes de la gastronomía mundial”.
Y ha añadido: "El mundo evoluciona y nosotros lo tenemos que hacer con él. Tenemos que continuar en el camino, emprendido y seguido por el anterior presidente [Carles Vilarrubí, fallecido de manera repentina el pasado 28 de diciembre], que nos lleve a disfrutar de una Acadèmia influyente, moderna, activa y útil a la sociedad”.
La nueva mesa directiva
El nuevo presidente se acompaña, en la mesa directiva, de académicos de primero orden, con una trayectoria consolidada en el mundo de la gastronomía y un reconocido prestigio en el ámbito cultural, empresarial, científico y universitario. Son estos
Vicepresidentes
- Carme Ruscalleda
- Rosa Mayordomo
Secretario general
- Cristina Cabañas
Tesorero
- Ramon Agenjo
Vocales
- Marco Cerón
- Paco de la Rosa
- Montse Folch
- Ignacio Garcia-Nieto
- Toni Massanés
- Ferran Rodes
- Valentí Roqueta
- Jordi Vilaseca
- Elena Yepes
Suscríbete para seguir leyendo
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
- La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians
- Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
- Isabel Coixet revela su peor experiencia con un actor: 'No volvería a trabajar con él por yonqui, es mi peor película
- Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
- El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
- El PP acusa al Gobierno de incurrir en 'un incumplimiento grave' de las obligaciones de mantenimiento de infraestructuras de la UE