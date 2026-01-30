Gastronomía empordanesa
"Excelente": El restaurante de Figueres elogiado por sus selectos platos
"Absolutamente delicioso": los elogios al mejor restaurante de Figueres según Tripadvisor
Los mejores restaurantes del Alt Empordà
Neus Castellet
Figueres es mucho más que Dalí: hay más de 150 restaurantes con una amplia oferta gastronómica. De hecho, los usuarios no se ponen de acuerdo de cuál es el mejor y varios establecimientos comparten la primera posición en el ranking de Tripadvisor, una de las webs de reseñas más populares. Uno de ellos es El Pelegrí, que obtiene una puntuación de 4,5 sobre 5 gracias a 420 reseñas de usuarios.
Son muchos los comentarios que dicen que este restaurante es "fantástico", "excelente" y una "gran experiencia". Pero hay comensales que van más allá y también valoran los platos de la carta. A alguno odavía se le hace la boca agua con el magret de pato, que asegura que tenía un "listón alto".
Su afirmación va más allá. "Inmejorable. Cocción y emplatado perfectos", concreta sobre un plato que no es fácil de cocinar, ya que la carne del pato es delicada. La imagen que publica da fe de sus palabras, aunque el resto de fotografías que publican otros comensales no dejan atrás el resto de platos: a cuál más delicioso.
Dentro del Hotel Pirineus
Ubicado en el Hotel Pirineus, situado en el centro de Figueres, a pocos pasos del Museo Dalí, El Pelegrí es conocido por su propuesta de cocina catalana moderna con ingredientes locales de alta calidad. El ambiente es elegante y relajado, ideal tanto para comidas informales como para ocasiones especiales. Los clientes elogian la presentación de los platos y la calidad del servicio.
Entre sus opciones, se destacan platos como el cordero asado, arroces, y mariscos frescos. Además de carta, tiene menús degustación que ofrecen una experiencia gastronómica completa, con precios que rondan los 30-50 euros por persona.
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
- El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico
- Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
- Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia