Sábados con arroz de Paco Pérez en Enoteca (y otras noticias gastro de menús)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

El arroz cremoso de erizo de mar y trufa del menú del arroz de Paco Pérez en el restaurante Enoteca (Hotel Arts). / El Periódico

Sábados de arroz de Paco Pérez en Enoteca

Sabido es que Paco Pérez es un amante del arroz que sabe dónde ir a disfrutarlo. Y que es un experto a la hora de cocinar el grano, como demuestra con su reciente libro de recetas, 'Arroces en casa. Volver a cocinar', y con el menú dedicado a la gramínea que sirve cada sábado al mediodía en el restaurante Enoteca (Hotel Arts), con dos estrellas Michelin. Una opción algo más asequible que el menú degustación del establecimiento (220 euros sin bebidas), aunque con el mismo nivel de servicio. Todos los platos están elaborados a partir de ingredientes de origen local y de temporada, de ahí que el arroz vaya cambiando. Ahora sirve el de erizo de mar y trufa.

El menú de arroz, que cuesta 150 euros con opción de maridaje por 80 euros más por persona, consta de nueve pases: sándwich de melva y alga 'nori'; 'snack' de 'ceps'; tartaleta de berberecho; tartar de atún, milhojas, crema de caviar y 'nori'; curri, gamba roja y cerdo duroc; arroz de erizo de mar y trufa; tartaleta de chocolate y cítricos; torrija, y 'petit fours'.

La sopa de picadillo, primer vuelco del cocido madrileño de Molino de Pez. / El Periódico

Jueves de cocido madrileño en Molino de Pez

Desde hace tres años, los mediodías de los jueves de invierno en Molino de Pez son los Jueves de Cocido, en los que se ofrece un menú de cocido madrileño con bebida (agua) por 38 euros. Consta de tres vuelcos (o pasos): el primero es una sopa de fideos en olla de barro; el segundo incluye garbanzos cocidos, repollo salteado en salsa de tomate, patata, zanahoria, morcilla y chorizo; y el tercero, las viandas (morcilla, aves, panceta, tocino y, como guiño a Catalunya, 'pilota' y butifarra blanca). El cocido se acompaña de cebolleta tierna, hierbabuena, piparras encurtidas y vinagre de Jerez.

El caldo de escudella con 'galets', la 'carn d’olla' y las verduras, legumbres y carnes con las que se ha hecho el caldo en el restaurante Reversible. / Roger Alsina

Miércoles de escudella en Reversible

Reversible, el restaurante del Hotel Indigo Plaza España, ofrece los miércoles al mediodía, hasta que el frío remita, un menú de escudella. Sirven un caldo de escudella con 'galets' y, por separado, la 'carn d’olla' y las verduras, legumbres y carnes con las que se ha hecho el caldo. De postre, crema catalana clásica. Cuesta 24 euros e incluye agua y pan.