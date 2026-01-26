Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los mejores restaurantes con parrilla de Barcelona que hacen platos catalanes

Nos arrimamos a las brasas más interesantes de la ciudad en busca de calorcito y buenas recetas 'nostrades'

Espetos de carnes a la parrilla en La Font del Gat.

Espetos de carnes a la parrilla en La Font del Gat. / El Periódico

Ferran Imedio

Pau Arenós

El fuego es una técnica culinaria ancestral pero complicada. Por eso no es fácil encontrar establecimientos que dominen el arte de la parrilla en esta época de cocinas de inducción, cocciones al vacío, microondas, hornos, robots y otros mil y un inventos más. Aun así, tendrás donde elegir, con recetarios japoneses, vascos, argentinos... y también catalanes. Aquí tienes una selección de estos últimos: restaurantes de Barcelona que ofrecen recetas 'nostrades' pasadas por la brasa.

El 'suquet' de cigalas con romesco del restaurante Alkimia.

El 'suquet' de cigalas con romesco del restaurante Alkimia. / Ferran Sendra

Alkimia

Jordi Vilà tiene una brasa en la que prepara carnes ecológicas, verduras, hortalizas, setas, pescados… Una herramienta más para su propuesta gastronómica, que aborda la cocina catalana desde una perspectiva renovadora. Así es Alkimia.

La terraza de la Font del Gat, con los primeros asistentes a la inauguración

La terraza de la Font del Gat, con los primeros asistentes a la inauguración / Ricard Cugat

La Font del Gat

El espacio de Montjuïc, resucitado de la mano de Grup Confiteria, se reivindica como merendero del siglo XXI. Esto es lo que se come en La Font del Gat.

El horno con la brasa a punto en Tramendu, en La Bordeta.

El horno con la brasa a punto en Tramendu, en La Bordeta. / Zowy Voeten

Tramendu

Jordi Marzo ha abierto tres establecimientos singulares en la parte del distrito de Sants que toca con L’Hospitalet bajo el nombre genérico de Tramendu: entre los dos más alejados solo hay 250 metros. Te contamos todo sobre Tramendu.

El 'suquet' con albóndigas de gambas y rape de Can Culleres.

El 'suquet' con albóndigas de gambas y rape de Can Culleres. / Ferran Nadeu

Can Culleres

Arenós titulaba su crónica así: 'El crol de la albóndiga en el 'suquet'. Un buen resumen para explicar que el cocinero Jordi Asensio defiende la cuchara, el plato hondo, el humo, la suculencia y el pasado industrial del barrio de Poblenou en Can Culleres.

Fonda Pepa

El plato de 'capipota' con vieira y bullabesa de Fonda Pepa. / Ricard Cugat

Fonda Pepa

Este restaurante hace elogio de la comida 'duralex'. Pedro Baño y Paco Benítez reviven los sabores antiguos con una mirada nueva. Aquí tienes los detalles de Fonda Pepa.

Toni Vilaseca en la barra de El Brases con un plato de albóndigas con sepia.

Toni Vilaseca en la barra de El Brases con un plato de albóndigas con sepia. / Òscar Gómez

El Brases

Este restaurante de El Clot, que también sirve comidas, abre a las nueve de la mañana. A esa hora ya tiene en su vitrina ensaladillas, butifarras, croquetas, quesos en aceite, orejas cocidas y un par de bandejas repletas de enormes albóndigas con salsa. Si quieres saber de qué tipo son, aquí te contamos todo sobre El Brases.

