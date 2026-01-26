¡Pégale fuego!
Estos son los mejores restaurantes con parrilla de Barcelona que hacen platos catalanes
Nos arrimamos a las brasas más interesantes de la ciudad en busca de calorcito y buenas recetas 'nostrades'
Estos son los mejores restaurantes con parrilla de Barcelona
Apunta estos trucos para lograr un menú de barbacoa perfecto
El fuego es una técnica culinaria ancestral pero complicada. Por eso no es fácil encontrar establecimientos que dominen el arte de la parrilla en esta época de cocinas de inducción, cocciones al vacío, microondas, hornos, robots y otros mil y un inventos más. Aun así, tendrás donde elegir, con recetarios japoneses, vascos, argentinos... y también catalanes. Aquí tienes una selección de estos últimos: restaurantes de Barcelona que ofrecen recetas 'nostrades' pasadas por la brasa.
Alkimia
Jordi Vilà tiene una brasa en la que prepara carnes ecológicas, verduras, hortalizas, setas, pescados… Una herramienta más para su propuesta gastronómica, que aborda la cocina catalana desde una perspectiva renovadora. Así es Alkimia.
La Font del Gat
El espacio de Montjuïc, resucitado de la mano de Grup Confiteria, se reivindica como merendero del siglo XXI. Esto es lo que se come en La Font del Gat.
Tramendu
Jordi Marzo ha abierto tres establecimientos singulares en la parte del distrito de Sants que toca con L’Hospitalet bajo el nombre genérico de Tramendu: entre los dos más alejados solo hay 250 metros. Te contamos todo sobre Tramendu.
Can Culleres
Arenós titulaba su crónica así: 'El crol de la albóndiga en el 'suquet'. Un buen resumen para explicar que el cocinero Jordi Asensio defiende la cuchara, el plato hondo, el humo, la suculencia y el pasado industrial del barrio de Poblenou en Can Culleres.
Fonda Pepa
Este restaurante hace elogio de la comida 'duralex'. Pedro Baño y Paco Benítez reviven los sabores antiguos con una mirada nueva. Aquí tienes los detalles de Fonda Pepa.
El Brases
Este restaurante de El Clot, que también sirve comidas, abre a las nueve de la mañana. A esa hora ya tiene en su vitrina ensaladillas, butifarras, croquetas, quesos en aceite, orejas cocidas y un par de bandejas repletas de enormes albóndigas con salsa. Si quieres saber de qué tipo son, aquí te contamos todo sobre El Brases.
