Estas son las mejores pastelerías de Catalunya de 2026

Un año más, la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts ha entregado los premios Fava de Cacau 2026, que reconocen las 50 mejores pastelerías de Catalunya, según los votos de un jurado especializado.

La Fava d’Or 2026 ha recaído en estos establecimientos, organizados por zonas: Morreig (Barcelona y comarcas), Cal Jan (Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre), Tugues (Ponent), El Cigne (Catalunya Central), Gil (Pirineu), Tornés (Gironès) y Targarona (Penedès-Garraf ).

Hay otras dos Fava d’Or: a la pastelería innovadora, que ha recaído en Magma Bakwery, situada en el Poblenou (Barcelona), y a la pastelería con más valor histórico, que es Dolços Alemany 1912, de Amposta (Tarragona).

Cierra el palmarés, otra Fava d’Or, la de los propios pasteleros, que votan a sus compañeros de lista: Morreig (Barcelona), Carrió (Barcelona) y L'Obrador (El Vendrell).

Estos son los establecimientos reconocidos con la Fava de Cacau 2026:

L’Atelier (Barcelona)

Baixas (Barcelona)

Bubó (Barcelona)

Carrió (Barcelona)

Escribà (Barcelona)

Faixat (Barcelona)

Grau (Martorell)

Hofmann (Barcelona)

La Xicra (Terrassa)

Madeleine by Ferrieres (Barcelona)

Maurici Cot (Llinars del Vallès)

Morreig (Barcelona)

Ochiai (Barcelona)

Sant Llehí (Sant Antoni de Vilamajor)

Pessic (La Garriga)

Rodellas (Sant Celoni)

Magma Bakery Lab (Barcelona)

Mateu Closa (Arenys de Munt)

Uñó (Mataró)

Bahía (L’Ampolla)

Cal Jan (Torredembarra)

Dolços Alemany 1912 (Amposta)

Larrosa (Flix)

Padreny (Reus)

Peralta (Tortosa)

Xocosave (Reus / Riudoms)

Pastisseria Carme (Lleida)

Terés (Lleida)

Pastisseria Fa (Lleida)

Tugues (Lleida)

Vilà (Tàrrega)

Atzavara (Tona)

Bruguer (Vic)

El Carme (Vic)

El Cigne (Manresa)

Pessics (Artés)

El Xocolater de Taradell (Taradell)

Sans (La Bisbal d’Empordà)

Ferrer (Olot)

Gou (Palafrugell)

La Menuda (Banyoles)

La Postreria (Roses)

Maison Marcel (Sant Feliu de Guíxols)

LaSal (Banyoles)

Tornés (Girona)

Gil (Llívia)

L’Obrador (El Vendrell)

Targarona (Igualada)

Rossana (Calafell)

Parés (Vilafranca)