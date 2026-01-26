El Putxet, la quesería del corazón de Cataluña

La quesería El Putxet es mucho más que un obrador: es el reflejo de un territorio, de una manera de hacer respetuosa con el producto y de un firme compromiso con la calidad y el km 0. No se trata de una receta recuperada, sino de una historia real, vivida y transmitida dentro de una misma familia.

De la masía a Montserrat a pie

Antiguamente, el mató de Montserrat se elaboraba en casa con la leche del rebaño, ya fuera de cabra o de vaca. Y ya la bisabuela de la familia, una vez hecho, lo cargaba dentro de un cesto y sobre una mula para llevarlo a la plaza del monasterio y venderlo a peregrinos y visitantes. El trayecto, de varias horas de subida y bajada, era duro, pero, aun así, los productos de la tierra y el mató llegaban día tras día a su destino.

Así nació uno de los productos más emblemáticos del territorio: el mató de Montserrat, actualmente reconocido como un símbolo gastronómico local. Hoy son la cuarta y la quinta generación quienes se dedican a elaborar el mató a mano, como se ha hecho siempre, y a venderlo en Montserrat.

Una foto histórica de la quesería El Putxet / Cedida

La tradición ha ido pasando de padres a hijos y, actualmente, el trayecto hasta el monasterio se hace en furgoneta y en menos de 20 minutos, pero la filosofía continúa intacta: elaboración tradicional y autenticidad.

El Mató de Montserrat de El Putxet es un queso fresco sin sal, de textura muy suave y cremosa, con un marcado sabor lácteo y no contiene ni conservantes ni colorantes. Este mató se vende en el Mercat de les Pageses de Montserrat desde hace cinco generaciones, consolidándose como un referente del producto en calidad y proximidad.

Quesos con personalidad propia

En la quesería El Putxet, la tradición convive con la innovación. Además del mató, se elabora una amplia variedad de quesos artesanos, todos hechos con cuidado e identidad propia. Además del pastel de queso artesanal, se pueden encontrar el queso de vaca madurado, al pesto, picante y con carbón y limón; el de oveja madurado o el de cabra con trufa. Cada queso refleja una manera de entender el oficio: calidad, autenticidad y arraigo al territorio.

Las historias se entienden mejor cuando se viven. Por eso, la quesería abre sus puertas a visitantes que quieran conocer de cerca cómo se elabora el mató y descubrir la historia de El Putxet y entender por qué Montserrat forma parte esencial de cada producto. Las visitas están pensadas para escuelas, familias, grupos y amantes de la gastronomía y del territorio.

Proceso de elaboración del mató / Cedida

Tienda online: Montserrat en casa

Los productos de El Putxet se pueden encontrar cada día en el Mercat de Montserrat, en la Plaça de les Pageses. Pero para quien no pueda ir, Montserrat puede llegar a casa. El Putxet ahora también dispone de tienda online donde se pueden comprar matones y quesos artesanos elaborados como siempre, pero con la comodidad actual.

El mismo producto que antiguamente subía en mula hasta Montserrat, hoy llega directamente a casa. Porque los tiempos cambian, pero lo esencial continúa intacto: el sabor, la historia y el compromiso con el producto.