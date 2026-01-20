Muere la matriarca de la familia Kao (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Muere la matriarca de la familia Kao

La familia Kao, que cuenta con los restaurantes Shanghai, Kao Dim Sum y Kao Street , en Barcelona, y Kao Soldeu, en el Hotel Park Piolets (Canillo, Andorra), está de luto. Ha fallecido Shiow Ing Jang, la matriarca, a los 95 años de edad, el pasado 18 de enero. Nacida en Anhui (China), decidió huir de la guerra de Mao para exiliarse en Taiwán, donde conoció a su marido, Kao Tze Chien. De ahí emigraron a Barcelona, donde iniciaron una nueva vida con sus primeros cuatro hijos. Una auténtica epopeya que quedó plasmada en el libro 'Kao. La mejor cocina china' (Planeta Gastro). Se habían instalado en la capital catalana en los años 50, donde Tze Chien abrió Pekín, precursor de Shanghai.

Sus descendientes, con sus hijos Josep Maria y Luis Kao a la cabeza, la quieren recordar como "pilar fundamental de esta familia, con un carácter astuto, resiliente y de fuerza inquebrantable, que contribuyó a forjar lo que es hoy la dinastía Kao". "Su legado sigue vivo a través de sus valores y tradiciones, que acompañan tanto a la familia como a todas las personas que la conocieron y compartieron su trayectoria", añaden en el comunicado que han hecho llegar a los medios de comunicación.

'Calçotadas' en la Font del Gat

Grup Confiteria impulsa en varios de sus restaurantes dos iniciativas que celebran el 'calçot'. En La Font del Gat ofrece un menú de 'calçotada' que incluye una ensalada de tomates encurtidos, 'calçots' a la brasa con salsa romesco y una parrillada de carne con butifarra blanca y negra, tocino, contramuslo de pollo y 'onglet', acompañada de patatas al 'caliu' y 'allioli' de membrillo. También sirven una opción vegetariana.

Por su parte, Bar Muy Buenas, Cafè del Centre y Bodega Molina prepararán durante dos semanas platos y sugerencias especiales que reinterpretarán el 'calçot': croquetas de 'calçot', tortilla de butifarra de huevo con 'calçot' y salsa 'arromescada', canelones de espinacas con crema de 'calçot', bacalao con 'calçots' confitados, empanadillas de 'calçot' con butifarra negra y romesco, crema de 'calçot' con manzana y yema de huevo curado...

Una de las tortillas de Fismuler. / El Periódico

Fismuler abre restaurante en Andorra

Fismuler ha abierto un nuevo local en Andorra. Está ubicado en el Hotel Casa Serras, un cinco estrellas Gran Lujo en el epicentro del ocio de Andorra la Vella. El establecimiento ofrece los platos más icónicos de la casa como el escalope San Román, las tortillas, la dorada semicurada o la tarta de queso, y también creaciones que reflejan el espíritu de alta montaña y el trabajo con pequeños productores locales, como el tartar de trucha del Pirineo con mostaza y espárragos o el magret de pato mudo del Penedès con maíz dulce, entre otros. La oferta líquida mantiene la identidad de la marca, con una carta de vinos que da protagonismo a los pequeños productores, los vinos naturales y las referencias por copas, junto con jarras caseras de sangría o limonada, café infusionado en frío y una selección de destilados macerados en casa. La música en directo, presente desde el primer día en Madrid y Barcelona, es también protagonista en Andorra, acompañando las cenas.