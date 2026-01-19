Vinos, gastronomía y observación de estrellas en el Penedès (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Vino, gastronomía y observación de estrellas con Familia Torres

Familia Torres celebra el sábado 24 de enero la edición de invierno de 'Noche de Estrellas', una experiencia enoturística que combina el vino y la gastronomía con la observación de las estrellas, y que permitirá descubrir el trío ibérico de eclipses. La actividad tendrá lugar en Mas Rabell (Sant Martí Sarroca), una masía catalana del siglo XIV rodeada de viñedo en el corazón del Penedès. La velada empezará a las 19.30 horas con una clase maestra de la mano de astrónomos expertos que enseñarán a observar el cielo con el telescopio y descubrirán el trío ibérico de eclipses, un curioso fenómeno que tendrá lugar los próximos tres años. Luego, los asistentes disfrutarán de una selección de vinos relacionados con el cielo. La experiencia culminará con una cena maridaje amenizada con música en directo con platos firmados por el chef Sergi Millet, del restaurante El Celleret, de Familia Torres, a partir de productos de proximidad, buscando las mejores armonías con los vinos. La 'Noche de Estrellas', que ha recibido numerosos premios, se celebra cada verano desde hace 14 años y ahora se estrena este invierno. Cuesta 96 € (cena incluida).

El restaurador Marcos Granda. / El Periódico

Marcos Granda pierde una de sus seis estrellas Michelin al desvincularse de Ayalga

Marcos Granda se ha desvinculado del restaurante Ayalga, en el Hotel Villa Rosario (Ribadesella). El establecimento que inauguró en noviembre de 2019 fue merecedor de una estrella Michelin en 2021, convirtiéndose en el primer restaurante en un hotel asturiano en obtener la distinción. Para este profesional que se autodefine como un "simple camarero" y sumiller, crear Ayalga significó volver a su casa, a Asturias. Pese a no seguir con este proyecto, seguirá siendo uno de los españoles con más estrellas Michelin (cinco): dos por Skina, en Marbella (Málaga), y tres más por la barra japonesa Nintai (Marbella), Clos Madrid (Madrid), consagrado a su pasión por el vino, y Marcos (Gijón), un espacio para 12 comensales donde se homenajea la cocina asturiana.

David Muñoz abrirá un Streetxo en Eivissa

David Muñoz va a abrir un nuevo restaurante en la playa d'en Bossa de Eivissa. Será un Streetxo y se inaugurará en junio en el Hotel The Unexpected Ibiza, que pertenece al Grupo Palladium. El chef ha destacado que la carta no será una simple réplica de lo que ya se conoce, así que se pueden esperar aún más platos de comida fusión que tanto le caracteriza y que se pueden probar en sus establecimientos de Madrid y Dubái. Los platos del restaurante en Madrid rondan los 6,5 euros para algunos entrantes y hasta 45 euros de máximo para sus platos principales. En Dubái, haciendo la conversión de dírham a euros, los precios son muy similares. Se desconoce por ahora lo que costarán los platos en la isla pitiusa.

Hofmann crea un máster 'on line' en 'marketing' gastronómico

La Escuela Hofmann amplía su oferta educativa con el máster 'on line' en 'marketing' gastronómico, que se ha convertido en uno de los pilares estratégicos del sector. El propósito del curso es preparar a especialistas capaces de analizar mercados, diseñar estrategias y generar crecimiento real en proyectos con visión global. Durante 12 meses, los alumnos trabajarán con herramientas profesionales, casos reales y métricas de rendimiento, combinando la visión estratégica con la aplicación práctica en un entorno 'on line'. La formación aborda los desafíos actuales del sector, desde la digitalización y la sostenibilidad hasta la experiencia del cliente y la innovación constante. El claustro de expertos, liderado por Tania de Anta, directora del programa y especialista en 'marketing' gastronómico, cuenta con responsables de agencias de 'marketing y cadenas de comida rápida, expertos en campañas virales, analistas de negocio y estrategias de crecimiento...