"Es el mejor bar con diferencia": el restaurante de Sabadell elogiado por sus patatas bravas

El restaurante CalaBoca se ha consolidado en los últimos años como uno de los mejores lugares de tapas en Sabadell, donde está considerado como el cuarto mejor restaurante de la ciudad según TripAdvisor. Y todos los clientes resaltan uno de sus platos, las populares patatas bravas.

Ubicado en el corazón de la ciudad, este local ofrece tapas muy distintas. Pero a pesar de tener platos mucho más auténticos, es este típico plato el que ha enamorado a la ciudad. "Ha sido el mejor sitio que comimos patatas bravas y no es solo esto, sus tapas son riquisimas", explica uno de sus comensales en Tripadvisor. "Nos encantaron las tapas, pedimos un poco de todo para probar y la verdad que genial, nos gustaron mucho las bravas, el micuit de foie, calamares andaluza, unas mini burguers, todo en general genial", añade otro.

Pese a que algunos clientes recomiendan tapas más elaboradas como el tártar de salmón o el buey con 'foie', nada llama tanto la atención en Catalunya como las bravas. "Recomendable 100%...no dejen de probar sus bravas o tataki de presa ibérica. Volveremos..", asegura un usuario en esta conocida plataforma. "Después de haber probado multitud de bares, este es con diferencia el mejor. Las bravas están muy buenas", escribe otro cliente.

"Nunca me canso de su cocina"

"Las mejores bravas de Sabadell", afirma un entusiasmado comensal. "Excelentes tapas: las bravas son de premio, los huevos estrellados no se quedan atrás y las fresas bañadas de crema de chocolate son una perdición", recomienda un usuario. Sus postres son caseros y es otro de los alicientes indispensables para los comensales.

"Soy clienta habitual de CalaBoca desde hace un par de años y la verdad es que nunca me canso de su cocina. El local es tipo taverna, con sus mesitas altas y lugar en la barra, donde tienen expuestas las increibles brochetas incluidas en la carta, que te cocinan al momento", describe otro de los clientes. "El mejor restaurante de Sabadell, calidad- precio perfecto. Lo mejor de la carta la brocheta de brie rebozada y el tartar de salmón, no puede faltar", recuerda otro comensal.