Las mejores sopas de Barcelona

Algunos piensan que aquel anuncio que protagonizaba, años ha, Ingrid Rubio y que tenía por lema imperativo "¡Quiero una sopa!" tendría poco éxito hoy en día. La cuchara parece en peligro de extinción. Pero no ha desaparecido. Lo demuestran los restaurantes que sirven caldos que reaniman el cuerpo y el paladar. Hemos recorrido varios establecimientos de la ciudad en su busca, y esto es lo que nos hemos encontrado. Ah, y no todo es ‘ramen’, por cierto. Estas son nuestras sopas favoritas.

Los tres 'goulash' de Hungaryto, con el de codillo en primer plano. / Òscar Gómez

Hungaryto

El 'goulash' es, probablemente, el plato húngaro por excelencia, al menos para los que no somos húngaros. Esta sopa de lo más potente y calórica pica, da calor, tiene fundamento… En fin, que poco frío tendrás mientras te la zampas... y después. La prepara el chef Zsolt Beke en su restaurante, donde borda los platos del país centroeuropeo. Un recetario canónico, sin concesiones a la fusión o al mestizaje. Pura Hungría en pleno Eixample. Te lo explicamos bien en esta crónica sobre Hungaryto .

Shigemi Kawahara, el rey del 'ramen', en el restaurante Ippudo de Barcelona. / Ferran Imedio

Ippudo

Shigemi Kawahara, que tiene 300 establecimientos en todo el mundo dedicados al 'ramen', se estrena en España abriendo uno en el Eixample. Aquí ofrece cuatro tipos del icónico plato japonés, todos elaborados con caldo 'tonkotsu' (huesos de cerdo). Te lo contamos en este reportaje sobre Ippudo .

Un bol de Ramen Ya-Hiro. / El Periódico

Ramen Ya-Hiro

Dentro de unos cuantos años, las colas que se forman a diario frente a este pequeño restaurante serán recordadas entre los 'foodies' de la ciudad. Y dirán que eran legendarias. Y no les faltarán razón, porque a veces hay quien espera hasta dos horas para que le sirvan un 'ramen'. Esta sopa a base de pasta casera muy fina bañada en caldos potentes (cuecen el pollo y el cerdo durante 10 horas y al final añaden las verduras) se ofrece a precios de crisis, de modo que se ha convertido en un 'must'. Lo elabora el dueño del negocio, Hiroki Yoshiyuki. Si hay fiebre del 'ramen' en Barcelona, buena parte de la culpa la tiene Ramen Ya-Hiro.

Molino de Pez

Dado que Familia La Ancha, el grupo al cual pertenece el restaurante, luce orgulloso su adn madrileño, llevan el cocido madrileño, uno de los platos más emblemáticos de la cocina capitalina a Barcelona. Más aún cuando el local pretende ser una casa de comidas a imagen y semejanza de la casa madre de los Redruello en Madrid, La Ancha, donde se sirven platos tradicionales y para compartir. Ha tenido éxito desde el primer día. Solo está disponible los jueves, como manda la tradición madrileña. Así es el cocido de Molino de Pez.

La 'escudella' completa de Windsor: la sopera, los 'galets' y las carnes con las hortalizas y la legumbre. / MAITE CRUZ

Windsor

Joan Junyent y el cocinero David Rodríguez ofrecen el servicio completo de este plato emblemático en este restaurante de cocina catalana contemporánea que ya se ha convertido en un clásico de la ciudad y que se llama Windsor.

Marcos Costa, Grey Mora y Gerard Sans, con la escudella del restaurante Veracruz. / Òscar Gómez

Veracruz

La suya es una escudella intensa y fragante, con caldo inusualmente oscuro, de sabor punzante y terminada con fideos junto a los cortes de butifarra, carnes, legumbres y patata. Tremenda mezcla, por eso es una escudella 'barrejada', un plato históricamente elaborado a diario con las carnes, hortalizas y verduras disponibles. Así de bien la hacen en Veracruz.

Sopa

Con ese nombre (Sopa), no hay lugar para el equívoco. Este cálido, moderno y luminoso restaurante de Barcelona basa su oferta en los caldos, aunque también sirven ensaladas, bocadillos, zumos y otros platos, todos vegetarianos y veganos. El menú de mediodía gira alrededor de una sopa (de calabaza y clavo; de zanahoria y coliflor; de calabacín y albahaca; de calabaza, boniato, leche de coco y citronella…), que se puede acompañar de arroz o pan y que se completa con un segundo más potente, ya sean unos huevos revueltos, un 'buda bowl' o un 'risotto' (el agua está incluida y tienen la opción 'take away').

Fonda Balmes