¡Atención, gurmet!
Pizzas hechas por chefs de nivel 'top' y pizzas solidarias
Te contamos lo que pasa en el mundillo pizzero en estos 'flashes'
¿Por qué Barcelona es una de las capitales mundiales de la pizza?
¿Cuál es el ingrediente más importante de una buena pizza? Responden los expertos y los mejores 'pizzaioli' napolitanos
El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro lo que pasa en las pizzerías.
Albert Adrià y Artur Martínez, entre otros, crean pizzas efímeras para Sartoria Panatieri
Sartoria Panatieri lanza 'Pizza x Chef': invita a chefs reconocidos, veteranos y jóvenes, a crear pizzas exclusivas y efímeras que se incorporan a la carta del local del Eixample durante un mes. La creación de cada cocinero tiene que partir del respeto al producto, su origen y su temporalidad. El primer 'artista' invitado es Carlos Casillas (Barro), cuya pizza ya está a la venta: lleva conejo curado, aceite de chiles, salsa de conejo al ajillo, habitas y su pesto y 'mozzarella'. Entre los nombres ya confirmados se encuentran Albert Adrià (Enigma), Miguel Caño, Vicky Sevilla (Arrels), Alatz Bilbao (Bakea), Juan Sahuquillo y Javier Sanz (Cañitas Maite y Oba-), Mario Payán (Kappo) y Artur Martínez (Aürt), entre otros.
Una pizza solidaria con la Fundación Pequeño Deseo
Grosso Napoletano ha lanzado la 224, una pizza solidaria creada junto a Ángel Gómez Merino, el joven que está detrás de 'La Lista', un movimiento nacido tras la pérdida repentina de su hermana pequeña, Paloma. Se trata de un proyecto compuesto por 510 deseos que Ángel pretende cumplir antes de morir, uno por cada número que recuerda la fecha en que Paloma se fue, el 5/10. El número 224 era “aprender a hacer pizza”. Para cumplir este deseo, la cadena de pizzas artesanales llevó a Ángel a Nápoles, donde aprendió todos los secretos de la auténtica tradición napolitana: la masa, los ingredientes, los hornos y el arte de los 'pizzaioli'. Allí, además de convertirse en 'pizzaiolo' por un día, creó su propia propuesta inspirada en su favorita, la clásica Margherita: tomate San Marzano, 'provola' fresca ahumada, 'prosciutto cotto', aceitunas, tomate semi seco, un toque de orégano y albahaca. Por cada pizza consumida, un euro irá a la Fundación Pequeño Deseo, que trabaja para cumplir los sueños de niños y adolescentes con enfermedades graves. La 224 estará disponible hasta el 25 de enero en todos los locales de Grosso Napoletano por 15,90 € (17,90 € en los Senza Glutine) y 16,90 € en 'delivery'.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
- Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”