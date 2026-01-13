Pizzas hechas por chefs de nivel 'top' y pizzas solidarias

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro lo que pasa en las pizzerías.

Albert Adrià y Artur Martínez, entre otros, crean pizzas efímeras para Sartoria Panatieri

Sartoria Panatieri lanza 'Pizza x Chef': invita a chefs reconocidos, veteranos y jóvenes, a crear pizzas exclusivas y efímeras que se incorporan a la carta del local del Eixample durante un mes. La creación de cada cocinero tiene que partir del respeto al producto, su origen y su temporalidad. El primer 'artista' invitado es Carlos Casillas (Barro), cuya pizza ya está a la venta: lleva conejo curado, aceite de chiles, salsa de conejo al ajillo, habitas y su pesto y 'mozzarella'. Entre los nombres ya confirmados se encuentran Albert Adrià (Enigma), Miguel Caño, Vicky Sevilla (Arrels), Alatz Bilbao (Bakea), Juan Sahuquillo y Javier Sanz (Cañitas Maite y Oba-), Mario Payán (Kappo) y Artur Martínez (Aürt), entre otros.

Ángel Gómez, con la pizza solidaria 224 que ha creado para Grosso Napoletano. / El Periódico

Una pizza solidaria con la Fundación Pequeño Deseo

Grosso Napoletano ha lanzado la 224, una pizza solidaria creada junto a Ángel Gómez Merino, el joven que está detrás de 'La Lista', un movimiento nacido tras la pérdida repentina de su hermana pequeña, Paloma. Se trata de un proyecto compuesto por 510 deseos que Ángel pretende cumplir antes de morir, uno por cada número que recuerda la fecha en que Paloma se fue, el 5/10. El número 224 era “aprender a hacer pizza”. Para cumplir este deseo, la cadena de pizzas artesanales llevó a Ángel a Nápoles, donde aprendió todos los secretos de la auténtica tradición napolitana: la masa, los ingredientes, los hornos y el arte de los 'pizzaioli'. Allí, además de convertirse en 'pizzaiolo' por un día, creó su propia propuesta inspirada en su favorita, la clásica Margherita: tomate San Marzano, 'provola' fresca ahumada, 'prosciutto cotto', aceitunas, tomate semi seco, un toque de orégano y albahaca. Por cada pizza consumida, un euro irá a la Fundación Pequeño Deseo, que trabaja para cumplir los sueños de niños y adolescentes con enfermedades graves. La 224 estará disponible hasta el 25 de enero en todos los locales de Grosso Napoletano por 15,90 € (17,90 € en los Senza Glutine) y 16,90 € en 'delivery'.