¡Atención, gurmet!
Varios restaurantes de Barcelona se unen al Veganuary (y otras noticias gastro)
Te contamos lo que pasa en el mundillo gastro en estos 'flashes'
El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas y más allá.
Varios restaurantes de Barcelona se unen al Veganuary
Varios restaurantes de Barcelona se han unido a Veganuary, la iniciativa internacional que anima a personas de todo el mundo a probar el veganismo durante el mes de enero, promoviendo beneficios para la salud, el medio ambiente y el bienestar animal. Tendiez, en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, ofrecerá hasta final de mes una selección de platos 100% veganos, como el arroz del 'senyoret' con alcachofas del Prat, garbanzos pedrosillanos, boniato asado y trufa negra de invierno de Huesca; el áspic de consomé de tomate aromatizado con hierbas frescas, puré cremoso de calabaza asada y citronela; el flan de 'calçots' a la parrilla, encurtidos vegetales, salsa romesco y su caramelo, la crema catalana Veganuary con vainilla de Tahití.... Desoriente hace un 2x1 en el menú de mediodía del 12 al 16 de enero y Vrutal, del 19 al 23 enero; 26KG ofrece un 2×1 en todos los platos de pasta para cenar, Domo Pizzería ofrece un plato completo que incluye ensalada, puré de patatas y remolacha, y 'burger' de legumbres con salsa por 10,50 €...
Hidden Coffee Roasters abre su local más especial en Sant Gervasi
Tras una década de trayectoria, Hidden Coffee Roasters inicia 2026 con un nuevo local en Sant Gervasi (Travessera de Gràcia, 101). No es solo el cuarto local de la marca, sino un espacio donde pretenden convertir la experiencia de consumo en algo sofisticado. Ha contado con Javi Iniesta y su equipo de Studio Animal, quienes han usado materiales que rinden homenaje al proceso del café, como el uso predominante de la madera carbonizada, una referencia poética y tangible al tueste del grano. Han roto con la tipología clásica de cafetería al sustituir la barra tradicional por una isla central cilíndrica de acero inoxidable. Así, la preparación del café deja de ser un proceso oculto tras una máquina para convertirse en un acto escénico en que el barista se mueve alrededor de esta isla, permitiendo que el cliente sea partícipe de cada gesto, desde el pesado del grano hasta la extracción final, reforzando esa labor divulgadora que siempre ha caracterizado a la firma.
