El restaurante de Catalunya donde puedes comer un menú estrella Michelin por menos de 50 euros

Las estrellas Michelin son una distinción a los restaurantes y hoteles que reconocen la extrema calidad de su comida y servicios. Su origen es de lo más curioso, y se remonta a más de un siglo atrás.

La idea surgió en 1900 de la mano de los hermanos franceses André y Édouard Michelin, que llevaban una empresa de neumáticos para vehículos.

Y es que los hermanos pretendían que los automóviles pasaran de ser una novedad para trayectos cortos de familias adineradas a un medio de transporte viable para largas distancias, unos viajes donde los pasajeros necesitaban comer y dormir.

Para todos los bolsillos

Fue en ese momento cuando crean la 'guía Michelin', en la cual recomendaban restaurantes y hoteles donde alimentarse y pasar las noches.

Ahora, más de un siglo después, esta guía se ha convertido en un referente de la buena gastronomía, y todo cocinero sueña con tener una estrella Michelin y ser recomendado por estos expertos.

Actualmente, España cuenta con más de 300 restaurantes galardonados con una o más estrellas Michelin, y algunos son asequibles para (casi) todos los bolsillos.

Les Moles

Uno de ellos se encuentra en Ulldecona (Montsià, Tarragona) y se ha consolidado como el establecimiento con estrella Michelin más asequible de toda Catalunya,

Se trata de Les Moles que, desde 2014, revalida su galardón gracias a su combinación de creatividad, alta cocina, producto de proximidad y una cuidada oferta de menús degustación al alcance de un público amplio.

El restaurante, cerrado por vacaciones hasta el 11 de febrero incluido, presenta cinco menús degustación para disfrutar de los sabores más arraigados al territorio.

El más asequible

El más asequible es el llamado menú ‘Tradición’, que por tan solo 49,90 euros por persona -de martes a viernes al mediodía- ofrece una degustación de tres aperitivos, cuatro principales y dos postres a elegir: tartaleta de nísperos en almíbar con helado de canela o calabaza, cítricos y especias.

Entre los platos más destacados se encuentran el paté casero con compota de cítricos o la croqueta de setas y trufa.

‘Terra incògnita’

El siguiente menú es el ‘Terra incògnita’, definido por ellos como “una muestra gastronómica con creaciones originales elaboradas a partir de nuestros productos y del imaginario de las técnicas tradicionales y la producción artesanal”.

Tiene un coste de 125 euros por persona y 16 platos que no dejan a nadie indiferente. Además, es posible añadir una selección de ocho bebidas escogidas por la sumiller Carmen Sauch por 60 euros más.

Las creaciones más emblemáticas

El menú más completo es ‘El camino recorrido’, descrito como “un paseo por las creaciones más emblemáticas de Les Moles”.

Con un precio de 145 euros por comensal, es posible disfrutar de 30 platos donde destacan creaciones como las ‘sardinas de casco’, la caballa con angulas o los canelones de sepia rellenos de setas y langostinos.

El local también cuenta con un menú de cata vegetariano a 145 euros, “una alternativa especial apta para personas vegetarianas para disfrutar de la cocina de Les Moles”.

Menú a la carta

Finalmente, el restaurante ofrece un menú a la carta hecho a medida, “donde podrán combinar medias raciones y diseñar una propuesta propia que les permitirá intensificar su experiencia gastronómica”.

En este disponen de cinco platos "para abrir boca", un plato de arroz cremoso, siete opciones "del mar" y cuatro "de la tierra", cada uno a un precio independiente que oscila entre los 13,50 y los 21,90 euros.

Un proyecto familiar

Les Moles es un proyecto familiar que iniciaron Jeroni Castell y sus hermanos a finales de 1992. Unos meses más tarde, los recién casados Carmen Sauch y Jeroni Castell decidieron tomar las riendas del negocio.

Poco a poco, el establecimiento empezó a progresar: la gente hablaba de un restaurante de Ulldecona donde se hacían elaboraciones culinarias distintas y su renombre se fue extendiendo. En 2010, la guía Repsol otorgó el primer Sol Repsol a Les Moles, el segundo en 2020.

Finalmente, en la edición de 2014 de la Guía Michelin, su cocina era reconocida con una estrella.