"Muy auténtico": los elogios a uno de los mejores restaurantes baratos de Santa Coloma según Tripadvisor

Neus Castellet
"Desde 1975 realizando las mejores tapas tradicionales de Andalucía", así se presenta el Bar Alegría. Ubicado en el número 49 de la calle de Massenet de Santa Coloma de Gramenet, este establecimiento ocupa una de las posiciones más alta en el ránking de los mejores restaurantes baratos de la ciudad en el portal Tripadvisor, y no es para menos.
Una carta repleta de platos típicos de la gastronomía andaluza, con especial influencia de la cocina gaditana, hacen de esta propuesta una de las más atractivas de la zona. Tapas a base del mejor pescado y marisco, así como carne y otros productos, contribuyen a que el local haya alcanzado una puntuación media de 4,5 con las cerca de 250 valoraciones de sus clientes. "Cena espectacular", "Excelente" o "Muy auténtico" son algunos de los títulos de las reseñas del Bar Alegría.
A destacar, también su 'Herencia de Cádiz', un gin premium artesanal que se destila en alambiques de cobre de más de 190 años de antigüedad, según describen en su sitio web.
Horarios
Según aparece descrito en Tripadvisor, los horarios de comidas y cenas del bar son los siguientes:
- De miércoles a sábado: 13.00-17.00 horas y 20.00-23.30 horas.
- Domingo: 13.00-17.00 horas.
Cabe destacar que, tal como muestra una de las fotografías del local, el establecimiento no ofrece la posibilidad de pagar con tarjeta.
