En la lonja de Toyosu

Récord mundial para un atún: casi 2,8 millones de euros en la primera subasta del año en Tokio

El dueño de una cadena japonesa de 'sushi' paga la astronómica cifra por una pieza de 243 kilos

Kiyoshi Kimura, presidente de la cadena japonesa de 'sushi' Sushi-Zanmai, antes de cortar el atún rojo de 243 kilos que ha adquirido a un precio récord de 510,3 millones de yenes (unos 2,8 millones de euros), este 5 de enero de 2026.

Kiyoshi Kimura, presidente de la cadena japonesa de 'sushi' Sushi-Zanmai, antes de cortar el atún rojo de 243 kilos que ha adquirido a un precio récord de 510,3 millones de yenes (unos 2,8 millones de euros), este 5 de enero de 2026. / Franck Robichon (EFE)

EFE

Tokio
Un atún rojo se vendió este lunes por 510,3 millones de yenes (unos 2,78 millones de euros) en la tradicional primera subasta del año en la lonja de Toyosu de Tokio, un precio que rompió todos los récords desde que comenzaron los registros en 1999, recoge la cadena pública japonesa NHK.

El ejemplar fue capturado en la ciudad de Oma, en la prefectura de Aomori, con un peso de 243 kilos, inferior al del atún más caro del año pasado, que pesó 276 kilos y se vendió por 207 millones de yenes (unos 1,13 millones de euros). Por tanto, el comprador ha salido el kilo a 11.440 euros.

El segundo más caro, el de 2019

"Cuando vi el atún, no pude evitar comprarlo. Me sorprendió un poco el precio, pero quiero que la mayor cantidad posible de personas disfruten de este atún", expresó el ganador de la subasta, Kimura Miyoshi, dueño de la cadena de 'sushi' Sushi-Zanmai, con sede en Tsukiji, en declaraciones recogidas por NHK.

El de este año es el precio más alto desde que comenzaron los registros en 1999, superando casi por 200 millones de yenes el segundo más alto, de 333,6 millones (unos 1,81 millones de euros), alcanzado en 2019.

Desde puertos de todo Japón y el mundo

Con atún fresco y congelado enviado desde puertos de todo Japón y el mundo para su venta al por mayor, la subasta comenzó a las 5.00 hora local (20.00 GMT del domingo), momento en el que al toque de campana empezaron a venderse los primeros ejemplares.

En los últimos 15 años la primera subasta del año ha alcanzado cifras astronómicas ya que muchos restauradores han visto en ella una oportunidad para generar una gran cantidad de atención mediática, lo que compensa el enorme desembolso para hacerse con un producto que atrae mucho al consumidor japonés.

