"Pizzería italiana auténtica": los elogios al mejor restaurante de Rubí, según Tripadvisor

La cocina italiana ha logrado destacarse y despuntar en casi todas las ciudades del mundo. Sus exquisitas pastas y pizzas han encandilado a gran parte de la población, que ahora intenta copiar sus recetas.
Rubí es una prueba de la incesable tendencia por la cocina italiana, siendo el primer y tercer mejor restaurante dos pizzerías napolitanas. Da Giorgio ha desbancado a la cocina mediterránea y se ha convertido en el mejor restaurante de la localidad según Tripadvisor, cuyos comensales se deshacen en elogios hacia todos sus platos, dejando un importante lugar a los postres.
"Mi pizzería favorita sin duda alguna. Llevo viniendo aquí más de 9 años y no ha perdido nada de calidad!", comienza la reseña una de las comensales. "Pizzería italiana auténtica, todas las pizzas son una maravilla. Y nunca puede faltar el postre ... La mejor pizza dulce que comí en mi vida. Nunca he comido otra igual. Totalmente recomendable", ha escrito en Google.
No es la única que elogia los postres de este lugar. "El tiramisú, ese pequeño milagro italiano, es otra cosa. Cremoso, dulce pero no empalagoso, con ese toque amargo del café que te hace cerrar los ojos y olvidarte de todo. Es el tipo de postre que no se come, se vive", escribe otro comensal en una emotiva reseña.
"La carta, como todo en Da Giorgio, no necesita pretensiones. Pizzas que saben a pizza de verdad, pastas que acarician el alma y un ambiente que parece hecho a medida para que te olvides de las prisas. Da Giorgio no es solo un restaurante, es un lugar para detenerse. Para saborear. Para entender que, a veces, lo sencillo es lo que más deja huella. Si vas, pide el tiramisú. No porque lo diga yo, sino porque esas cosas hay que vivirlas", continúa este comensal.
"La comida deliciosa, las pizzas están buenísimas. Pero lo que más me gustó fue el coulant de chocolate blanco, recomiendo no dejar pasar la oportunidad de probarlo", recoge un cliente en Tripadvisor. "Gran variedad de pizzas muy bien hechas y auténticamente italianas, de las mejores que he probado. Los ingredientes se nota que los buscan expresamente. Los postres tremendos", afirma otro comensal.
Ubicación y horarios
Este restaurante, ubicado en Avenida del Estatut 229-231, abre martes, miércoles, viernes sábado y domingo de 20 a 23:30 y los jueves de 13 a 15:30. Los lunes permanece cerrado.
