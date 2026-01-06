Un documental sobre un 'crack' del espeto opta a la nominación de los Goya

'El Amoragaor', cortometraje documental sobre la historia de un espetero malagueño, opta a la nominación de los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, además de estar nominado a los Premios Carmen del Cine Andaluz.

Amoragar significa asar con fuego de leña y, en la playa, la labor de asar sardinas y otros pescados o moluscos es más conocida como espetar, lo que consiste en atravesar con un instrumento puntiagudo pescados para asarlos y servirlos en platos, una propuesta popular gastronómica de la Costa del Sol (los espetos) convertida en atractivo turístico.

Memoria, identidad, salud mental y dignidad del trabajo

El documental retrata la historia de 'Manolín' Galindo, espetero ligado a la arena y al fuego, al mar y al aire, y lo que podría parecer un oficio cotidiano se convierte en un relato íntimo sobre memoria, identidad, salud mental y dignidad del trabajo, a la vez que reivindica la tradición del espeto en la costa malagueña como patrimonio vivo.

Los espetos que maneja 'Manolín' Galindo en el cortometraje documental 'El Amoragaor'. / El Periódico

Dirigido por Adrián Ordóñez y producido por la malagueña Muy Al Sur Films, está nominado a Mejor Cortometraje Documental en los V Premios Carmen y forma parte del listado oficial de obras que optan a la nominación de los Goya. Tras su recorrido por festivales, suma una docena de premios y más de medio centenar de selecciones nacionales e internacionales.

"Un oficio humilde"

"Una historia que nace de nuestra costa, de Manolín y de un oficio humilde, y nos emociona que conecte con la conversación del cine español y andaluz de hoy", subraya Ordóñez. En su trayectoria destaca también 'Todo va bien', nominado a Mejor Cortometraje de Ficción en la tercera edición de los Premios Carmen.

La Academia de Cine estableció un primer periodo de votación para elegir las obras nominadas del 23 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026 y una segunda ronda, para decidir ganadores, del 4 de febrero al 13 de febrero.

La gala de los Goya 2026 se celebrará el 28 de febrero en el Auditori Fòrum-CCIB de Barcelona y la de los Premios Carmen del Cine Andaluz el 31 de enero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, tras una segunda fase de votación -que decidirá los galardones definitivos- del 8 al 22 de enero.