Los 10 artículos de 'Cata Mayor' de 2025 mejor valorados por los lectores

Durante 2025 que hemos dejado atrás hemos escrito decenas y decenas de artículos. Y algunos de ellos han despertado un enorme interés en los lectores de Cata Mayor hasta el punto de convertirlos en los mejor valorados (se tienen en cuanta parámetros como número de visitas, tiempo de lectura...).

Como han gustado mucho, y nosotros somos de repetir cuando nos gusta un plato, aquí tienes los 10 artículos de Cata Mayor mejor valorados de 2025.

Pepe Gómez, con la ensalada y los pescaditos de La Plata. / Ferran Nadeu

La Plata: el bar de Barcelona que cumple 80 años con solo 4 platos (¡a 2,5 y 3,5 euros!)

Este bar de Barcelona cumple ocho década con una carta mínima. Un particularidad tan destacable como el hecho de que sigue siendo regentado por la familia Marjanet sin interrupción desde el prier día y con el mismo camarero desde hace 53 años, tal vez el más veterano de Barcelona. Así de bien sigue La Plata .

Gerard Llopart, delante del restaurante Gelida. / Joan Cortadellas

Gelida: el restaurante que cumplirá 80 años, da de comer a 600 personas a diario y sirve 100 raciones de 'capipota'

Este popular restaurante está regentado por Gerard Llopart, ingeniero, como antes hicieron su padre y su abuelo. Esta es la crónica de nuestra visita a Gelida .

Pablo Álvarez, consejero delegado de Vega Sicilia, con una botella de vino. / Jordi Otix

Pablo Álvarez, dueño de Vega Sicilia: "Producir un vino no cuesta 500 € pero su valor es el que le quiera dar el cliente. Si lo paga…"

El propietario de una de las bodegas más emblemáticas visitó Barcelona para presidir una cena en el Hotel Majestic en la que se maridaron sus vinos con los platos de Nandu Jubany y David Romero. Esto es lo que nos contó Pablo Álvarez sobre el mundo de los vinos.

'Calçots'. / El Periódico

7 'calçotades' para darse un homenaje en Barcelona y alrededores

En este artículo explicábamos que hacer una auténtica 'calçotada' en la capital catalana o cerquita de ella es posible en los restaurantes que citábamos en el reportaje.

Husamettin Cifci, conocido como Semi, con los platos que sirve en su restaurante Gaudim, donde expone las camisetas firmadas por los mejores futbolistas del mundo. / Jordi Cotrina

El restaurante favorito de Lamine Yamal expone las camisetas firmadas de los mejores jugadores del mundo

El restaurante favorito de Lamine Yamal luce en sus paredes las zamarras de los mejores jugadores del mundo. Están repletas de zamarras de leyendas del fútbol y de estrellas actuales: Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, Iniesta, Pedri, Lamine Yamal, Salah... Y ¿qué tal se come allí? Pues muy bien. Aquí te lo contamos todo sobre Gaudim .

Los hermanos Roca, en Esperit Roca. / Instagram

Todos los restaurantes de los hermanos Roca en Girona

Los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca no paran. El éxito y prestigio cosechado por El Celler de Can Roca , su tres estrellas, les han servido para ir abriendo restaurantes de todo tipo en Girona (y de gran nivel) en los que los gurmets con menos posibles pueden probar sus creaciones. Son estos son los establecimientos que regentan en su ciudad natal.

Los huevos, a punto de convertirse en un producto de lujo. / Freepik

Precios más altos, cantidades limitadas por familia… así se va a complicar comprar huevos en unos días

El alza de precios de Estados Unidos se contagia a Europa… pero no es el único producto que se complica: las perspectivas para café, chocolate o cerveza tampoco son halagüeñas. Este era el análisis que publicamos en marzo sobre la cada vez más complicada compra de huevos.

Laura y Joan Carles Ninou, con anchoas en El Xampanyet. / Macarena Pérez

El Xampanyet: camino de los 100 años el restaurante que exalta la anchoa y la burbuja

Visitamos este restaurante que exalta la anchoa y la burbuja, que siempre está lleno y que va camino de un siglo de vida. Joan Carles Ninou está al frente del negocio que fundó el abuelo en 1929, y sus hijas, Laura y Mireia, están destinadas a llevar la casa hasta el centenario. Aquí te contamos, a pinceladas, la historia (y la carta actual) de El Xampanyet .

La enóloga Montse Molla, en la entrada del Mas Molla, con viñas y árboles frutales. / Pau Arenós

Mas Molla: la arcadia del vino donde resisten variedades únicas en el mundo

Hace siglos que los Molla cultivan sus tierras en Calonge, soportando las trabas de la Administración y la presión inmobiliaria e industrial. La finca acoge vides únicas, cuyo fruto embotellan y venden a precio de chiste. Así es Mas Molla.

Josep Maria Ferraz (derecha), alias Pepi, y el chef ejecutivo del grupo gastronómico Amiks, Maikol Andrés Román Aguilera, con un tocinillo de cielo en el restaurante Casa Pepi. / Ferran Imedio

Casa Pepi: la cocina del recuerdo está en el Clot