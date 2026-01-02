Estos son los 'tortells' que querrás tener en la mesa el Día de Reyes

Que no pare la fiesta. Aunque entramos ya en la recta final del calendario navideño, aún queda una gran cuestión por resolver: ¿qué roscón elegir este año? Y no es un tema menor. Como ocurre con el resto de especialidades de estas fechas, la elección se ha convertido casi en un torneo gastronómico, impulsado por la fiebre 'foodie' y por una oferta cada vez más amplia y creativa.

Entre clásicos impecables, novedades inesperadas y versiones de autor que miran más allá de la tradición, hemos probado, comparado y tomado nota. El resultado es esta guía con algunos de los roscones más interesantes que se pueden encontrar este año en Barcelona -y alrededores- para cerrar las fiestas como merecen.

Los roscones de Reyes 2026 de Bocí. / Pastelería Bocí

Clásicos que nunca fallan

Para quienes prefieren perpetuar la tradición sin desviarse ni un milímetro, la apuesta segura sigue estando en las pastelerías de toda la vida, esas que llevan décadas acompañando los mejores momentos del año. En Barcelona, uno de los nombres imprescindibles es Bocí (Via Augusta, 112), con roscones tradicionales de fruta confitada y la opción de rellenarlos de nata, crema o trufa. También se permiten una ligera licencia con una versión de masa 'brioche', relleno de chocolate y acabado con granillo de azúcar y almendras.

El 'tortell' tradicional de nata de Brunells. / Brunells

Otros clásicos infalibles son Canal (Calvet, 15 y Muntaner, 566) y Brunells (Princesa, 22), donde el 'tortell' de 'brioche' y nata montada se ejecuta con precisión quirúrgica. Para los amantes del mazapán, Foix de Sarrià (Major de Sarrià, 57) y Mauri (Rambla de Catalunya, 102) siguen siendo referencia. Y mención obligada para Escribà (Gran Via, 546), cuyo roscón forma parte ya del ritual urbano del 5 de enero, con cola incluida tras la cabalgata.

Si en lugar de pastelería se busca un horno, Origo (ronda de Sant Pau, 67) destaca con un roscón de 'brioche' especialmente esponjoso, elaborado con mantequilla DOP Charentes-Poitou y huevos de gallinas criadas en libertad. Se presenta en formato grande o individual, se aromatiza con agua de azahar, cítricos y vainilla de Madagascar, y se corona con almendras laminadas, frutas confitadas artesanalmente y azúcar perlado. Puede tomarse solo o relleno de nata aromatizada con vainilla y haba tonca.

El roscón Lux de Santa Teresa Gourmet, una edición limitada que rinde homenaje al disco homónimo de la cantante Rosalía. / Santa Teresa Gourmet

Novedades que marcan la diferencia

Entre las propuestas más singulares de este año hay una que llega directamente a casa por mensajería. Santa Teresa Gourmet lanza el roscón Lux, una edición limitada que rinde homenaje a Rosalía. El obrador abulense firma un 'tortell' artesanal con 'topping' de almendra, guirlache y azúcar, coronado con un delicado velo de sauvignon blanc que aporta un aroma festivo y elegante. Las tradicionales sorpresas se sustituyen aquí por perlas, diez de ellas auténticas de ágata, repartidas al azar.

El roscón Frasier de La Cantonada. / La Cantonada

También merece atención el trabajo de Carlos García, quinta generación al frente de La Cantonada (Dos de Maig, 314), en el barrio de Sant Martí. Sin renunciar a los clásicos -su roscón de mazapán de almendras y avellanas fue elegido mejor en 2020-, este año propone tres versiones más contemporáneas: el de chocolate y avellana ('ganache' montada de avellana con baño de chocolate, avellanas caramelizadas y naranja confitada); el Frasier ('ganache' montada de nata y vainilla con fresas naturales en su interior y baño de chocolate blanco con chuches de mermelada de fresa y fresas naturales); y el Wicked ('ganache' montada de frambuesa y baño de chocolate de pistacho con 'crispys' de frambuesa liofizada y pistachos tostados).

Uno de los 'tortells de Reis' de Panes Creativos. / Panes Creativos

En Panes Creativos (plaza de Garrigó, 5), Daniel Jordà vuelve a demostrar que su creatividad no descansa. A los roscones tradicionales suma uno de chocolate con galleta Oreo, de marcado contraste crujiente, y otro especialmente interesante: un roscón de crema de 'mel i mató' con chocolate de almendra, reinterpretación actual de un sabor profundamente catalán. Además, por cada unidad vendida donan dinero al Hospital Sant Joan de Déu.

El 'tortell' de chocolate de Hofmann. / CRISTINA SABATÉ

Roscones de autor

Hofmann (La Granada del Penedès, 14, y Flassaders, 44) presenta una colección que va de los clásicos de mazapán, nata o crema a opciones de chocolate y 'ganache' vegana. Pero el que destaca este año es el de almendra y vainilla: masa madre fermentada durante 48 horas rellena de 'ganache' montada de vainilla y tofe, y cubierta de chocolate negro y almendras caramelizadas que aportan un crujiente adictivo.

En Bubó (Caputxes, 10), el cuidado por el detalle también se traslada al 'tortell', con una de sus versiones más icónicas: el de violetas, un 'brioche' esponjoso relleno de mazapán de chocolate y decorado con perlas de violeta y avellana tostada. En la Pastisseria Barcelona (Aragó, 228) destaca el roscón Màgic Kids, relleno de trufa de chocolate con leche, y el de pistacho, alineado con las tendencias actuales, con trufa, praliné y trocitos del fruto seco.

El 'roscottone' relleno de crema de Suca'l. / El Periódico

Mirada internacional

La influencia internacional también se cuela en la mesa de Reyes. En Suca'l (Fluvià, 113) reinterpretan el roscón a partir de su premiado 'panettone' y crean los 'roscottones' (coronas de masa de 'panettone' en versión tradicional o con chocolate). También hacen roscones clásicos de fruta confitada, mazapán o rellenos de nata.

Una línea similar sigue Carrió (Bailén, 216, y Provença, 139), que incorpora chocolate, almendras y avellanas a su masa de 'panettone', avalada por su premio al Mejor Panettone Artesanal Clásico de España 2025. En L'Atelier (Viladomat, 140, y Fleming, 16), escuela y pastelería de referencia, brillan este año dos 'tortells': el Trencadís, ganador del premio al Mejor Roscón Creativo 2024, con masa estilo 'pandoro' y relleno de 'mascarpone' y 'limoncello'; y el Reus, basado en su 'panettone' de chocolate premiado en el campeonato nacional de 2022, con caramelo salado y 'gianduja'.

En Funky Bakers (paseo del Born, 10), el viaje es al norte de Europa con una corona de 'babka' de chocolate, avellana caramelizada y trenza de 'danish', creada expresamente para Reyes. Y desde Gràcia, Morreig (Verdi, 25), del maestro pastelero Matthieu Atzenhoffer, propone la 'galette des rois' francesa, con 'frangipane' clásica y versiones con avellana y 'gianduja'.

Más allá de Barcelona

Para los más devotos, hay roscones que bien merecen una escapada. En Tarragona, Passions L'Origen del Pa, de Míriam Esplugas y Aleix Solà, con tiendas en Vilanova, Calafell y El Vendrell, firma el mejor 'tortell de Reis' clásico 2024. En Sant Feliu de Llobregat, Can Plana (Girona, 8) elabora una espectacular pieza de hojaldre rellena de chocolate, crema o cabello de ángel. Y en Girona, Casa Moner mantiene la receta clásica con relleno de mazapán y una decoración sobria de melón, cereza y naranja escarchadas. Un último vicio antes de que empiece oficialmente la 'operación bikini'.