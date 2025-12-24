El Museu de la Xocolata monta talleres navideños (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas y más allá.

Uno de los talleres del Museu de la Xocolata de Barcelona. / El Periódico

Talleres navideños en el Museu de la Xocolata

El Museu de la Xocolata de Barcelona (Comerç, 36) ofrece hasta el 5 de enero cinco talleres para públicos de todas las edades que culminan con la cata del producto. Además, se explican el origen, la evolución y curiosidades del chocolate, así como del cacao. Los más pequeños de la casa y sus acompañantes disfrutarán con 'Artistes de la Xocolata', donde durante una hora transformarán el chocolate en una creación navideña comestible (12 €). También dura una hora 'Piruletes Nadal', donde se crearán piezas personalizadas jugando con colores, texturas y formas diferentes con motivos navideños. Además de chocolate, se usarán diferentes ingredientes y decoraciones comestibles para complementar o contrastar con los sabores del cacao (16 €). En 'Decoració de galetes Nadal', se aplicarán durante una hora y media técnicas para decorar sus creaciones con temáticas navideñas que parecerán propias de un profesional de la pastelería (18 €). 'Xoconadal' está dirigida a familias, que elaborarán una bola de chocolate decorada con varios 'toppings' (20 €). En 'Torrons de xocolata', dirigido a un público adulto y con un nivel más avanzado, se preparará un turrón de chocolate relleno de 'gianduja' (una hora y media, 25 €). Los talleres incluyen también la entrada al Museu. Los niños deben ir acompañados como mínimo de un adulto, que también debe adquirir plaza en la actividad, impartida en catalán y en castellano.

Trufalet, el nuevo queso trufado de Muntayola y Laumont. / El Periódico

Trufalet, el nuevo queso trufado de Muntayola y Laumont

Laumont, empresa referente en trufas y setas, y Quesos Muntanyola, proyecto quesero de la Fundación Ampans, han presentado Trufalet, un queso de cabra trufado de edición limitada. Elaborado artesanalmente a partir de leche de proximidad, incorpora trufa de verano seleccionada por Laumont, con un aroma que acompaña al carácter láctico y cremoso del queso semicurado. El resultado es un producto gastronómico pensado tanto para mesas de quesos y aperitivos como para recetas sencillas del día a día. Este producto va más allá porque se hace en el obrador de Quesos Muntanyola, un proyecto impulsado por la Fundació Ampans, entidad que desde hace más de 60 años trabaja para promover la inclusión laboral y la autonomía de personas con discapacidad intelectual o en situación de vulnerabilidad. Está disponible en la tienda 'online' de Laumont y de Quesos Muntanyola. 6,85 € (150 gramos).

El chef Miguel Carretero (Santerra, una estrella Michelin en Madrid), en una de las videorecetas de Venari. / El Periódico

Venari lanza la primera escuela 'online' del mundo especializada en gastronomía cinegética

Venari, la primera escuela gastronómica del mundo dedicada en exclusiva a la carne de caza, ha lanzado la primera plataforma 'online' especializada en gastronomía cinegética. Este nuevo espacio digital ofrece por primera vez un programa profesionalizado, riguroso y accesible desde cualquier lugar. Incluye dos cursos completos -'Caza Menor' y 'Caza Mayor'- con 18 temarios diseñados por expertos, con contenidos teóricos, referencias bibliográficas y videográficas, apartados divulgativos y cuestionarios de autoevaluación. Además, los módulos dedicados a especies incorporan videorecetas originales elaboradas por dos grandes nombres de la cocina, Miguel Carretero (Santerra, una estrella Michelin en Madrid), encargado de las preparaciones de caza menor, y Javier Chozas (Ákera Catering), responsable de las de caza mayor. Cada receta se explica paso a paso -desde la técnica previa hasta la presentación final-. Venari ampliará progresivamente los contenidos con nuevos temas sobre nutrición aplicada a la carne de caza, especies europeas y del resto del mundo, especies exóticas, más videorecetas, material audiovisual complementario y formaciones presenciales impartidas por chefs de referencia. La plataforma está disponible en español e inglés.