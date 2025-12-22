Los mejores 'tortells' de Reyes de Catalunya de 2025 están en estas pastelerías

La sexta edición del concurso Mejor Tortell de Reyes de Catalunya, que distingue a los ganadores en las categorías de versión clásica y versión creativa, ya tiene vencedores. El veredicto lo ha decidido el jurado del concurso, que ha organizado Obra Social Ernest Verdaguer de Panatics y que ha tenido lugar en la Estació del Nord, decorada con unos centros navideños cedidos por el Gremio de Floristas de Barcelona.

Un total de 51 piezas de toda Catalunya han sido catadas por los miembros del jurado, formado por profesionales del sector de la panadería y de la pastelería, que han destacado el alto nivel de profesionalidad y, en el caso de los creativos, la originalidad.

Aspecto, aroma, sabor, estructura...

Cinco jurados, tres para el roscón clásico y dos para el creativo, han valorado los roscones presentados en este concurso que ha tenido a sor Lucía Caram como padrina de honor. Como novedad, este año se ha incorporado al jurado Ramón Gironés, expanadero afiliado a la ONCE, con el objetivo de aportar nuevas percepciones sensoriales a la evaluación.

Entre otros puntos, el jurado ha valorado su peso, aspecto, decoración, estructura y calidad del 'brioche', calidad del mazapán, aroma, sabor y estructura en boca. En los creativos, se ha tenido en cuenta también la calidad de la masa y del relleno, la creatividad en la decoración y la originalidad de los ingredientes.

Los premiados

En la categoría clásica ha ganado Eduard Girabent, de Forn Can Girabent (Aiguafreda). Andreu Sayó (Brunells, Barcelona), segundo, y Eric Ortuño (L'Atelier, Barcelona), tercero han sido los finalistas.

En la categoría de 'tortells' creativos se ha impuesto Natcha (Barcelona), con los mismos finalistas que en la categoría clásica, aunque intercambiando posiciones; en este caso, Eric Ortuño (L'Atelier, Barcelona) ha sido segundo (ganó en 2024) y Andreu Sayó (Brunells, Barcelona), tercero.

Todos las piezas aportadas por los participantes se han entregado a la Fundación del Convento de Santa Clara de Manresa y al Hospital de Campaña de la Iglesia de Santa Anna.