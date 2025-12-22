Sabores redondos
Los mejores 'tortells' de Reyes de Catalunya de 2025 están en estas pastelerías
Un total de 51 piezas han sido evaluadas por un jurado que ha premiado a las mejores en las categorías de de versión clásica y versión creativa
¿Cómo hacer un roscón de Reyes? La receta fácil y rápida de Jordi Roca
Recetas de Navidad: cómo hacer un roscón de Reyes casero
La sexta edición del concurso Mejor Tortell de Reyes de Catalunya, que distingue a los ganadores en las categorías de versión clásica y versión creativa, ya tiene vencedores. El veredicto lo ha decidido el jurado del concurso, que ha organizado Obra Social Ernest Verdaguer de Panatics y que ha tenido lugar en la Estació del Nord, decorada con unos centros navideños cedidos por el Gremio de Floristas de Barcelona.
Un total de 51 piezas de toda Catalunya han sido catadas por los miembros del jurado, formado por profesionales del sector de la panadería y de la pastelería, que han destacado el alto nivel de profesionalidad y, en el caso de los creativos, la originalidad.
Aspecto, aroma, sabor, estructura...
Cinco jurados, tres para el roscón clásico y dos para el creativo, han valorado los roscones presentados en este concurso que ha tenido a sor Lucía Caram como padrina de honor. Como novedad, este año se ha incorporado al jurado Ramón Gironés, expanadero afiliado a la ONCE, con el objetivo de aportar nuevas percepciones sensoriales a la evaluación.
Entre otros puntos, el jurado ha valorado su peso, aspecto, decoración, estructura y calidad del 'brioche', calidad del mazapán, aroma, sabor y estructura en boca. En los creativos, se ha tenido en cuenta también la calidad de la masa y del relleno, la creatividad en la decoración y la originalidad de los ingredientes.
Los premiados
En la categoría clásica ha ganado Eduard Girabent, de Forn Can Girabent (Aiguafreda). Andreu Sayó (Brunells, Barcelona), segundo, y Eric Ortuño (L'Atelier, Barcelona), tercero han sido los finalistas.
En la categoría de 'tortells' creativos se ha impuesto Natcha (Barcelona), con los mismos finalistas que en la categoría clásica, aunque intercambiando posiciones; en este caso, Eric Ortuño (L'Atelier, Barcelona) ha sido segundo (ganó en 2024) y Andreu Sayó (Brunells, Barcelona), tercero.
Todos las piezas aportadas por los participantes se han entregado a la Fundación del Convento de Santa Clara de Manresa y al Hospital de Campaña de la Iglesia de Santa Anna.
Suscríbete para seguir leyendo
- Óscar Puente: 'Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego
- No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
- Fernando Alonso vuelve con un deportivo de Ferrari por las calles de Mónaco
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral
- Óscar Puente: 'Si queremos que Rodalies sea puntual, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar la gestión
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás