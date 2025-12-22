Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Jordi Cruz, cocinero y juez de 'MasterChef': "El plátano tiene una maduración difícil de controlar, pero..."

El dueño del restaurante ABaC compartió varios consejos a través de su cuenta personal de TikTok

El truco italiano para lograr la pasta perfecta, desvelado por Jordi Cruz: "Debemos sacarla del agua antes del tiempo que marca"

Jordi Cruz, sobre los plátanos.

Jordi Cruz, sobre los plátanos. / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El plátano es una de las frutas más consumidas a nivel mundial, ya que es una fruta energética y nutritiva, rica en potasio, magnesio, vitamina B6 y fibra. Gracias a estas propiedades, resulta ideal para deportistas y beneficiosa para la salud digestiva, muscular y del sistema nervioso.

No obstante, tiene sus peculiaridades, pues es una fruta que puede madurar muy fácilmente, entre otros aspectos. Por esta razón, el cocinero catalán Jordi Cruz compartió a través de su cuenta personal de TikTok varios consejos para evitar que los plátanos maduren tan rápido o para retrasar su maduración, aunque a veces resulta incontrolable.

Cómo conservar el plátano según Jordi Cruz

El dueño de ABaC explicó que para que un plátano madure es necesario tapar la punta con papel film. El motivo que destacó es que "queremos que salga el etileno, que es ese gas que provoca la maduración".

En cambio, si el objetivo es que el plátano no madure tan rápido hay que taparlo con un poco de plástico. "Cuando está verde, nunca al frío", destapó. Esto se hace porque su carne se vuelve granulada y arenosa: "No mola nada".

Los plátanos favorecen la producción de serotonina.

Los plátanos favorecen la producción de serotonina. / FREEPIK

Cuando el plátano ya está maduro, conviene ponerlo en la nevera porque "la carne está perfecta y no se va a estropear por el frío".

"¿Qué va a pasar? Que la piel se va a poner negra, pero el plátano va a durar unos pocos días más que fuera de la nevera. Y cuando ya está al punto que dices, mira, no me lo voy a comer y lo quiero que esté ahí aprovechadito al máximo, en una bolsita sin la piel y al congelador", compartió en TikTok.

Al sacarlo del congelador, el cocinero catalán desveló que "así lo podremos sacar a trocitos, sin que se oxide, sin la piel, para poder pesarlo bien e introducirlo en la receta que quieras". Por ejemplo, en una tarta, un muffin, un batido o un pastel.

Por último, el dueño del ABaC confesó que "el plátano tiene una maduración difícil de controlar, pero si conoces sus secretos y sabes cómo tratarlo y conservarlo, le sacarás un montón más de rendimiento".

