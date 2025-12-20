Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Gastronomía en el Bages

"Nunca decepciona": Los elogios al mejor restaurante de Manresa, según Tripadvisor

"Deliciosos": el bar de Manresa aclamado por sus postres

3 buenos restaurantes (y unos quesos) que merecen una visita al Bages

Los rincones de Manresa que ya están en la historia del cine

Espaguettis negros con gambas a la llama en el restaurante Raviolo de Manresa

Espaguettis negros con gambas a la llama en el restaurante Raviolo de Manresa / Raviolo

Neus Castellet

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En Manresa hay más de 200 restaurantes, pero hay uno que se lleva la palma: el establecimiento Raviolo es el mejor de la capital del Bages para más de 450 comensales, que le han aupado hasta la mejor posición en Tripadvisor. En Google, más de lo mismo: 4,6 estrellas con más de 2.300 reseñas. Con más de 30 años de historia, es conocido por su cocina catalana e italiana. El comentario más repetido por los usuarios deja lugar a dudas: "Es el mejor restaurante de la ciudad".

Su especialidad son las pastas y pizzas artesanales elaboradas en su propio obrador, siempre con productos frescos y de temporada. Los clientes destacan el trato cercano y la sensación de estar en casa, creando un ambiente familiar.

"Deliciosos": El bar de Manresa aclamado por sus postres

"Deliciosos": El bar de Manresa aclamado por sus postres

Los precios rondan entre los 20 y los 45 euros por persona, lo que lo convierte en una opción popular, tanto para locales como para los turistas que quieran descubrir, por ejemplo, los lugares de Manresa que forman parte de la historia del cine y de la televisión.

La mejor puntuación

El Raviolo tiene una nota de 4,4 sobre 5 en Tripadvisor. Ubicado en la calle Lepant 13, tiene clientes fijos, tal y como se puede leer en la web de reseñas. "Hace muchos años que vamos y siempre, ¡siempre un 10!, nunca decepciona", comenta un usuario, mientras que otro destaca que "el menú diario merece mucho la pena: excelente relación calidad-precio".

"Comida exquisita en un restaurante que nos sorprendió por la variedad de la carta, y el servicio atento y profesional. Raciones generosas y un precio superrazonable", dice otra clienta satisfecha con el restaurante, ubicado en el centro de Manresa, concretamente en la calle Lepant 13, a 10 minutos a pie del Kursaal. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  3. La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
  4. Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
  5. España acelera y concentra ya un 2,7% de las empresas del mundo que se dedican a la cuántica
  6. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  7. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  8. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

Ataque a un petrolero supuesto integrante de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo

"Calidad y sabor": los elogios a uno de los mejores restaurantes de Vic, según Tripadvisor

"Calidad y sabor": los elogios a uno de los mejores restaurantes de Vic, según Tripadvisor

Más de 3.300 jóvenes pasan en una década por los Projectes Singulars de Barcelona Activa y la mitad entra en el mercado laboral

Más de 3.300 jóvenes pasan en una década por los Projectes Singulars de Barcelona Activa y la mitad entra en el mercado laboral

Se cumplen 52 años del atentado a Carrero Blanco: ¿por qué el coche voló tan alto?

Se cumplen 52 años del atentado a Carrero Blanco: ¿por qué el coche voló tan alto?

Elecciones de Extremadura: gráficos, mapas y datos clave para el inicio de un ciclo electoral

Elecciones de Extremadura: gráficos, mapas y datos clave para el inicio de un ciclo electoral

Los desalojados del B9 acampan bajo una salida de la C-31 en Badalona y Albiol dice que hará desmontar las tiendas

Los desalojados del B9 acampan bajo una salida de la C-31 en Badalona y Albiol dice que hará desmontar las tiendas

Fallece a los 93 años Alfredo Esmatges, ciclista y expresidente de la Federació Catalana

Fallece a los 93 años Alfredo Esmatges, ciclista y expresidente de la Federació Catalana

Los vuelos de Plus Ultra

Los vuelos de Plus Ultra