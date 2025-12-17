Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El restaurante que servirá una tonelada de trufa al año (y otras noticias gastro)

Te contamos lo que pasa en el mundillo gastro en estos 'flashes'

Un camarero de Les Grands Buffets, con una lámina de trufa.

Un camarero de Les Grands Buffets, con una lámina de trufa.

Ferran Imedio

Ferran Imedio

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas y más allá.

El puesto de trufa ade Les Grands Buffets.

El puesto de trufa ade Les Grands Buffets. / El Periódico

Les Grands Buffets añade platos con trufa a su pantagruélica oferta

Les Grands Buffets ha añadido a su pantagruélica oferta una selección de platos elaborados con trufa. Entre las especialidades destacan los huevos mimosa ecológicos con trufa, la sopa hojaldrada con trufa y fuagrás, el 'oreiller' de la Belle Aurore con trufa, la vieira Saint Jacques a la 'Nantaise' con trufa, el 'tournedó' de solomillo de ternera Rossini con fuagrás y trufa y el solomillo de ternera con salsa Périgueux y trufa, entre otros. El surtido de quesos, el más grande del mundo (más de un centenar de variedades), incorpora también el Brillat-Savarin trufado y el Brie de Meaux trufado. Las previsiones del restaurante ubicado en Narbona es que servirá una tonelada de trufa en 2026.

El 'bistec' vegano de Xavier Pellicer: de apionabo confitado y soasado con chimichurri mediterráneo.

El 'bistec' vegano de Xavier Pellicer: de apionabo confitado y soasado con chimichurri mediterráneo. / El Periódico

Xavier Pellicer, mejor restaurante de la capital catalana, según la Barcelona Gastronomic Society

En una gala con más de 220 asistentes, la Barcelona Gastronomic Society ha entregado los premios de la asociación en varias categorías (los resultados salen de las visitas a más de 180 establecimientos durante todo el año): el mejor restaurante de Barcelona ha sido Xavier Pellicer, con una nota de 9,6, por delante de Gastro Garatxe (9,35) y El Forat (9,18); el mejor restaurante de cocina catalana de Barcelona, Cal Boter; el mejor restaurante esencial de mediodía de Barcelona, Plats; el mejor restaurante internacional de Barcelona, Beryti, y la mejor escuela escuela de hostelería de Barcelona, el Institut de Gastronomia de Barcelona.

Un ejemplo de cesta navideña personalizable de Oz Natural Bakery.

Un ejemplo de cesta navideña personalizable de Oz Natural Bakery. / El Periódico

Oz Natural Bakery personaliza cestas navideñas con pan, bollería y 'delicatessen' variadas

Oz Natural Bakery (plaza de la Vila de Gràcia, 11; Amigó, 60, y Amigó, 37), una de las panaderías artesanas de referencia de Barcelona que cuenta con un espacio 'deli' y con platos preparados, ha ideado unas cestas navideñas personalizables que cuentan con una combinación, según los gustos y el presupuesto de cada cliente, de panes de masa madre y fermentaciones largas, bollería natural y 'delicatessen' como aceites especiales, vinos naturales, libros gastronómicos, granolas artesanas, mermeladas caseras y vegetales de temporada. Todo ello, en una bolsa cabás reutilizable que también se convierte en un regalo en sí misma.

