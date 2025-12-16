Los mejores libros de gastronomía para llevar a la mesa esta Navidad 2025

El arroz puede que no sea un asunto navideño, o sí porque como rareza o atavismo en Vila-real, Castelló, llega a la mesa una ‘paella amb pilotes’ que reconcilia con la maltrecha Humanidad y el espíritu ‘fum-fum-fum’.

‘El gran libro (secreto) de la paella’ Vicente Rioja Alba/Elca 40 €

Precisamente sobre esa mística va el volumen ‘El gran libro (secreto) de la paella’, donde Vicente Rioja, con restaurante en Benissanó, València, explica detalladamente todos los pasos para conseguir que cualquier chiripitifláutico alcance la gloria, aunque lejos de la maestría de un cocinero que aplica a cada ‘paelló’ una concentración de relojero. Que alguien te quiera como Rioja quiere a su paella.

‘Arroz, técnica y esencia’ Luis Arrufat Grupo Fandango 70 €

En esta entrada monográfica, el volumen ‘Arroz, técnica y esencia’, firmado por el castellonense Luis Arrufat, que fue jefe de pastelería de El Bulli y ahora chef ejecutivo del Grupo Fandango, editores de la ‘master class’. Bien fotografiado, cuenta la historia, la morfología, las características físico-químicas y todo aquello que el curioso ‘quimicefa’ desee conocer sobre esos granos que a veces son magia blanca y otras, negra.

'Arroces en casa' Paco Pérez Planeta Gastro 27,95 €

Paco Pérez, el jefe de Miramar, en Llançà, cierra el trío con ‘Arroces en casa’ , compendio de caldosos, secos y melosos, enumeración que parece el inicio de un bolero. Textos de Salvador García-Arbós y recetas en cazuelas y sartenes con múltiples combinaciones: calamar-huevo frito, trompeta-bacalao, ‘boletus’-albóndigas e incluso un ‘mochi’ de frutos rojos.

'Disfrutar Vol.3' Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas Abalon 237,50 €

Casi seis kilos de peso y precio alto, como de menú degustación: he aquí la tercera parte del alto trabajo creativo del trío de Disfrutar, triestrellado y mejor restaurante del mundo del 2024, un club de difícil acceso. Todo al tres. Compendio de los años del 2021 al 2023 y celebración de la primera década de esta casa prodigiosa.

'Amb pells' Marc Picanyol Cossetània 18,50 €

En la portada, el subtítulo en letras mayores que el título: ‘Guia dels vins brisats’. Los observadores se habrán percatado de que en las cartas ha aparecido una categoría tan nueva como vieja: los ‘orange’, que en Catalunya siempre fueron nombrados como ‘brisats’. Pincayol explora las bodegas en busca de esos placeres entre naranja y rubio turbio, un punk tranquilo.

'Natura viva' Martina Puigvert Ara Llibres 24,22 €

La cocinera de Les Cols reúne en este libro la sabiduría de las Puigvert Puigdevall, de las hermanas, de la madre, del padre. Sensibilidad a chorros y la Garrotxa desmenuzada con platos inolvidables la ‘royal’ de cebolla, el huevo de colores o el ‘ramet’ de hojas y hierbas. Minimalismo del bueno, o esencialismo. El futuro de la cocina catalana pasa por sus manos.

'¿Quién teme a Romanée-Conti?' Dan Keeling Cinco Tintas 37,95 €

Editor y restaurador, Keeling viaja por el mundo en busca de grandes vinos sin prejuicios. El libro recopila artículos que ya publicó en su revista, ‘Noble Rot’, con el atractivo de una edición impecable. Guía de lo barato a lo caro con la calidad por bandera. Recordar que una botella de Romanée-Conti puede superar los… 30.000 euros.

'Nueva cocina de pueblo' Jordi Luque Planeta Gastro. 32,95 €

Luque y la fotógrafa Sara Castaño han recorrido España en busca de la excelencia y el desgaste de ruedas. Restaurantes en sitios recónditos que no sacrifican la calidad, sino que, conscientes de la situación geográfica, la multiplican. Nueva cocina en busca de nuevos comensales.