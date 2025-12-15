David Muñoz e Hideki Matsuhisa saltan de la cocina al cómic

A los cocineros mediáticos se los suele comparar con las estrellas del rock, pero también pueden convertirse en personajes de cómic, tal es la popularidad que han alcanzado. Lo demuestran dos novedades editoriales publicadas estas últimas semanas, 'Las aventuras de Dabiz Muñoz. Xo:Time' (editado por Nuevo Nueve), y 'Hideki, el asesino de Toyota' (Saltsa Nostra), que se suman otras más antiguas que protagonizaron en su día 'cracks' de la talla de José Andrés, Ferran Adrià, los hermanos Roca, Anthony Bourdain... Obras que gustarán a los fans de estos chefs, a los amantes de la gastronomía y a los lectores de las historietas.

En 'Las aventuras de Dabiz Muñoz. Xo:Time', de Pedro Hernández con ilustraciones de José María Beroy, el cocinero madrileño viaja al futuro y rescata recetas olvidadas en una aventura en la que debe conseguir reproducir la pularda Enrique IV que elaboraba el restaurante Maxim’s París en 1944 para salvarse y para dejar contento a uno de sus clientes más exigentes. Habrá una segunda entrega, con el París de los años 40 como escenario.

Un cuchillo más grande que una katana

Por su parte, Hideki Matsuhisa (Koy Shunka) se ha convertido en el protagonista de 'Hideki, el asesino de Toyota', la segunda entrega de la colección de 'kómiks' Saltsa Nostra. Los dibujos son de la granadina de origen nipón Wakana Sakamoto, 'Wakaiki', y el guion está firmado por Pedro Rivero. En la obra, el chef japonés va armado con un 'odachi', un cuchillo más grande que una katana, para defender la cocina con raíces y memoria frente a La Corporación, organización que reúne a las multinacionales de franquicias de comida rápida. Un 'thriller' gastronómico donde las recetas se mezclan con una trama de acción y espionaje.

Ojo al prólogo de Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) y al 'cameo' de Jordi Roca, que aparece en un momento de la obra y que protagonizará una de las próximas entregas, junto a Albert y Ferran Adrià. La colección de 'kómiks' empezó con el chef Sergio Ortiz, ha seguido con Matsuhisa y tendrá más obras protagonizadas por cocineros de renombre, como Eneko Atxa (Azurmendi).

José Andrés, los hermanos Roca, Ferran Adrià, Bourdain...

En años anteriores, ha habido otros cocineros convertidos en personajes de cómics. 'Feeding Dangerously' (TKO Studios), obra editada en inglés por TKO Studios en 2023, narra con crudeza el trabajo de la oenegé World Central Kitchen de José Andrés: huracanes, incendios forestales, erupciones volcánicas...

'Las deliciosas aventuras de los hermanos Roca' (Destino). / El Periódico

'Las deliciosas aventuras de los hermanos Roca' (Destino), de Laufer, es una bonita manera de explicar cómo crean e investigan en un restaurante de alta cocina como El Celler de Can Roca.

En 'Mibu-El Bulli' (Norma Editorial), con guion de Nahomi Tanaka y dibujos de Dai Ochiai, se 'visita' Mibu (Tokio), uno de los restaurantes más prestigiosos de Japón y su relación con El Bulli.

Y 'Get Jiro!: Blood and Sushi' y 'Get Jiro!' (Vertigo), de Anthony Bourdain, Joel Rose y el ilustrador Aleksei, cuenta las peripecias del chef Jiro en un mundo violento en el que trata de establecer la paz a través de la cocina.