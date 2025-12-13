Los 5 mejores restaurantes de Manresa, según Tripadvisor

Cocina mediterránea y restaurantes con influencia italiana y japonesa. Todo tiene cabida en Manresa si la propuesta es buena. La variedad gastronómica es una de las principales características de los restaurantes de Manresa, donde la cocina mediterránea comparte elogios con establecimientos con influencia italiana y japonesa. El amplio abanico de gustos gastronómicos se ha hecho evidente en Tripadvisor, donde destacan las diferencias culinarias de los cinco mejores locales de la ciudad.

"La mejor pizza"

Raviolo, que combina la cocina italiana y la catalana, se ha consolidado como el mejor restaurante de Manresa. "Es nuestro restaurante favorito, pasan los años y sigue siendo el mejor", recoge un comensal. "La mejor pizza que he comido. Para mi uno de los diez mejores restaurantes de la comarca del Bages. El primero en su categoría de pizza y pasta. Parking privado", añade otro. "El mejor restaurante de Manresa en nuestra opinión. Pizzas exquisitas, y los platos de carne y pescado estan de muerte!!", puede leerse en otra reseña.

"Digno de mención"

El nombre del segundo mejor restaurante de Manresa hace confundir a este local especializado en pescado a otro de cocina italiana. Cal Spaguetti es uno de los iconos de la ciudad y continúa demostrando su calidad en cada uno de sus platos. "Hacia mucho tiempo que no visitábamos este restaurante, un clásico entre los decanos. La calidad y el servicio han ido ‘in crescendo’. Aunque su especialidad continua siendo el pescado y el marisco, cualquiera de sus especialidades es digna de mención. Convierten un simple huevo con patatas y gambas en un manjar casi divino", asegura un comensal. "Sorprende el nombre , que induce a una pizzeria, y sorprende el lugar por ser en interior y servir pescado y marisco sensacional .... El servicio, fenomenal, y las posibilidades de comer también. Nosotros nos inclinamos por una mariscada que resultó soberbia, así como los postres", afirma otro cliente.

"El mejor restaurante"

El resturante Canonge ha conquistado Manresa por la calidad de sus platos. Además, forma parte de una iniciativa solidaria que contrata a personas con discapacidad intelectual. "Platos muy originales e innovadores pero con producto de proximidad y con cocina tradicional catalana. Raciones muy abundantes. Todo absolutamente todo delicioso. La calidad-precio es EXCELENTE. Era la primera vez que íbamos y volveremos seguro. RECOMENDABLE 100%", puede leerse en una reseña.

"La primera vez que entré en el restaurante quedé impresionada por su interior, la comida es de lo mejor que puedas encontrar, los camareros y gente de servicio son muy amables y hacen que te sientas como en casa. Los postres son lo mejor sin duda!!!!", escribe un comensal. "Para mí es el mejor restaurante de Manresa para comer menú los dïas laborables". -2En la cocina el mejor ingrediente es el amor y en este restaurante, eso, les sobra. Para abrir un restaurante tu primer objetivo ha de ser el de satisfacer al cliente y aquí se ha convertido en el segundo ( el primero es integrar a las personas) y eso les hace aún mejor", asegura otro.

"Experiencia espectacular"

Niwaka se ha convertido en el cuarto mejor restaurante de Manresa y el local asiático por excelencia del Bages. Las particularidades de su cocina y su atención han dejado huella en sus clientes. "Excelente en todos los aspectos. Veníamos con la idea de probar. Las recomendaciones de los camareros nos han hecho vivir una experiencia espectacular. Acordándome de cuando era pequeño, los dibujos de Sushi; nos gustan mucho los restaurantes japoneses. Sois la excelencia. Vendremos más veces de Barcelona por vivir una experiencia así", ha escrito un cliente. "El mejor descubrimiento de sushi en Manresa, excelente variedad de sushis, nigiris, cerveza y mas. La comida estaba deliciosa, aparte de una presentación impecable y excelente servicio", añade otro.

"Precio inmejorable"

El restaurante La Cuina se ha consolidado como el quinto mejor de Manresa. "Todo de 10, desde el primer plato al postre, incluyendo la amabilidad y rapidez del servicio. La carne espectacular y el pescado también. La fideuá que pedimos para dos personas de primero también deliciosa. Y el vino sin palabras!! Las palabras de mi marido: Es uno de los restaurantes donde mejor he comido, con la calidad y cantidad justas...", escribe un cliente en Tripadvisor. "Uno de esos lugares que se llaman clásicos, donde la elegancia y la buena comida se unen para ofrecer lo mejor en cada plato.Un menu festivo excelente con un precio y una calidad inmejorables , han añadido.