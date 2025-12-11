'Panettones', chocolates, mazapanes, turrones... Barcelona se rinde a la Navidad más golosa

La ciudad vuelve a encender su espíritu más dulce con una campaña navideña marcada por la creatividad, el regreso a los sabores de siempre y la irrupción de autores gastronómicos que redefinen lo que entendemos como postre festivo. Pastelerías históricas, obradores de culto y nuevos talentos despliegan un catálogo que va del 'panettone' al turrón, pasando por bombones de autor, 'neules' artesanas, calendarios de adviento comestibles y 'cheesecakes' convertidos en tradición. Una ruta golosa que confirma que Barcelona vive uno de sus mejores momentos pasteleros.

Sigue la fiebre del 'panettone'

Lo que empezó como un guiño italiano es ya, sin duda, un clásico local. La Pastelería Hofmann (Argenteria, 74) suma a su icónico repertorio el 'panettone' Chocolate Dubái, una pieza voluptuosa elaborada con masa madre, pistacho, chocolate Dubái y masa 'kadaif crujiente. En paralelo, Brunells (Princesa, 22) insiste en la excelencia con una fermentación de 48 horas que da como resultado 'panettones' clásicos y de chocolate tan etéreos como reconocibles, acompañados esta temporada por una novedad irresistible: el cruasán de tiramisú de Navidad, que captura la esencia del café y el mascarpone en un bocado artesano galardonado como el mejor cruasán artesano de mantequilla de España en 2024 por su calidad excepcional. También es un valor seguro el 'panettone' clásico de la panadería de Ton Cortés, Suca’l (Rosselló, 112), en Barcelona. ¿Un aval? Se llevó el primer premio en la Coppa del Mondo del Panettone 2024.

El barrio Gràcia también vibra con Morreig (Verdi, 25), donde las recetas de 'panettones' más habituales (el de frutas confitadas o el de chocolate) conviven con sabores más singulares como café con leche, chocolate con leche o la edición especial de 'yuzu' y 'gianduja'. Aquí también se suman a las especialidades navideñas dulces el 'stollen', el 'bredele' (galletas secas de diferentes variedades) y vino caliente, todos originarios de la Alsacia (Francia) natal del maestro pastelero de la casa, Matthieu Atzenhoffer. Y no puede faltar en la lista el 'panettone' de Oriol Carrió (Bailèn, 216), premiado por su versión clásica como el mejor de España 2025, ni el de Pavolucci (Borrell, 63), de cereza y chocolate negro, jugoso, elegante y con un contraste que roza la perfección.

Turrones para todos: tradición, creatividad y nuevas obsesiones

Los turrones continúan reinando en los escaparates barceloneses, desde los más clásicos a los más vanguardistas. La Campana (Princesa, 36), con más de 130 años de historia, mantiene su corona con sus Xixona, Alacant, Guirlache y yema quemada, además de sus mazapanes de 70% de almendra, sus trufados intensos y sus polvorones premiados -incluido el ya célebre polvorón de aceite de oliva y la novedad del año, el polvorón al punto de sal-. Otros obradores emblemáticos siguen haciendo historia: Torrons Fèlix -que autodefinen los suyos como "turrones gastronómicos"-, desde Agramunt (Condesa Aurembiaix, 5), vuelve a sorprender con sus clásicos y más originales pralinés, milhojas y bombones en versión turrón, manteniendo el espíritu del mestizaje dulce.

Entre las propuestas que rompen moldes destaca Brandy Smoke, la creación de L'Atelier que este año ha ganado el Campeonato Nacional del Turrón Creativo gracias a su evocación al carajillo: 'ganache' de café ahumado, caramelo salado, brandi de 20 años y crujiente de avellanas ahumadas. La pastelería Hofmann (Pau Casals, 5), por su parte, apuesta por la fantasía con su turrón Golden Ticket, un homenaje dorado a la magia de 'Willy Wonka'. Y nuevas firmas como Icrunch.com (venta 'online'), primer proyecto personal de Mar Ibáñez, chef pastelera de Aürt, irrumpen con presentaciones de autor como su turrón de mango, pasión y pistacho o el de chocolate negro, aceite y sal. Para quienes buscan opciones sin gluten y 100% vegetales, La Luciérnaga, en Castelldefels (Pintor Serra Santa, 18) ofrece piezas clásicas y creativas elaboradas con una sensibilidad que amplía el espectro dulce navideño.

El chocolate estilo Dubái también ha inspirado el turrón -y hasta un panettone- de Lluís Costa en Vallflorida Xocolaters (Sant Esteve de Palautordera, Barcelona). Se elabora con una mezcla propia: 30% de pistachos tostados y 60% de crudos para potenciar sabor, frescor y untuosidad, ligeramente salados e integrados con pasta pura de pistacho y chocolate blanco de alta calidad. En su carta cuenta, además, con una veintena de recetas de autor.

Más allá del turrón: 'neules', bombones y joyas efímeras

Si hay un dulce que nunca falta en las mesas catalanas, son las 'neules'. Y pocas tienen el encanto de las artesanales de Sant Tirs, finísimas, crujientes y sin colorantes ni conservantes, disponibles en su versión clásica o recubiertas de chocolate blanco o negro. Este año también brillan propuestas que juegan con los sentidos: el Quetzalcóatl de Hofmann (Pau Casals, 5), elegido el mejor bombón artesano de España 2025, combina caramelo especial, fruta de la pasión, 'yuzu', albaricoque y 'gianduja' crujiente de almendra, una pieza que confirma el dominio técnico de la pastelería local.

Y la imaginación alcanza nuevas cotas con el calendario de adviento de Rocambolesc y Casa Cacao, que no solo se come: también suena... Celestial Notes es una sinfonía de bombones, frutos secos bañados, gominolas y conos rellenos que se acompaña de un paisaje sonoro creado por los hermanos Roca, convirtiendo diciembre en una experiencia multisensorial. Para la época de adviento, otro maestro chcoclatero que innova con un calendario muy especial este es Lluc Crusellas, que desde su marca Eukarya propone 24 sorpresas chocolateras para llegar a Navidad de la forma más dulce.

La Navidad también trae reinterpretaciones inesperadas, como los ya clásicos 'cheesecakes' festivos: Jon Cake (Sant Pere Més Baix, 36) repite su jugada ganadora con su 'cheesecake' de 'panettone' y su cheesecake de turrón, este último elaborado este año con el turrón de Can Soler de Badalona, en un guiño respetuoso a la tradición local.